今年上半年機動車輛新增掛牌數 年減2.7％

2019-07-25 18:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處今（25）日指出，今年上半年以來，累計的機動車輛新增掛牌數為60.2萬輛，年減2.7％，主因來自於汽車銷售不如去年好，且去年國內汽車促銷優惠較多，基數相對高之下，年減近7%。

主計總處官員說明，機動車輛包含電動、汽油、柴油及混合的汽機車，賣出的車須至監理所掛牌才能上路，因此可以透過掛牌數來看汽機車銷量。依交通部統計，今年1至6月機動車輛新增掛牌數比去年同期減少2.7％，主要受到汽車去年同期的掛牌數較高所致；機車亦減0.3％，屬於微幅變動。

截至今年6月底，機動車輛登記數共2,196.6萬輛，比去年6月底增加0.8％，其中，機車1,389.6萬輛，增0.7％；汽車807萬輛，增1％。

自2015年至2018年，電能（動）車輛新增掛牌數平均年增近一倍，今年1至6月達5.8萬輛，增92.2％，其中絕大多數為電動機車，占比高達97.8％，5.7萬輛。

主計總處分析，隨環保署發布「淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助辦法」、經濟部工業局及各地方政府環保局亦陸續加碼補助，加上業者推出低價車款，補助後與一般機車價位相當，提升民眾購買意願。

就整體新增掛牌機動車輛數之結構觀察，汽油車占比則降至八成五，減5.5個百分點，電動車輛已提升至9.7％，年增4.8個百分點。另，柴油車因污染危害問題，占比3.2％，亦降0.3個百分點。