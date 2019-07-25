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把雙子星變國安議題 于品海：因無法硬套我們是陸資

2019-07-25 17:21聯合報 記者張語羚╱即時報導

南海控股投資雙子星案遭經濟部投審會駁回，南海控股集團主席于品海今天接受本報專訪時坦言，對台灣政府的決定相當意外，且還不是「把我們當陸資」，而是「巧妙地」把台北車站變成國安議題，就是因為無法硬套南海是陸資。

于品海說，對於投審會的決定很意外，也有很多人向他反映，「你不是陸資，你是外資啊！」但他想都沒想到，投審會會將台北車站變成國安議題，而不是把南海當成陸資，「說我們是外資卻有『但是』，法律上沒有『但是』，是就是、不是就不是」，說白了就是無法硬套南海是陸資。

于品海強調，投審會「編造」了一個有國安疑慮的外資，法律上根本沒有這個分類，且還把台北車站結合國安議題，除非今天國防部進駐到台北車站，或是國安局在雙子星大樓裡，「那我完全可以理解」。

雙子星案規畫有高鐵、台鐵、機場捷運等，是重要的交通樞紐，于品海說，以機場捷運為例，不只有台北車站一個站，還有一大堆車站，「要怎麼解釋台北車站與國家安全的關聯？怎麼好像在台灣，什麼都可以變成國安？」

不過于品海也說，並沒有後悔投資雙子星案的決定，不符合預期對生意人來說經常發生，「但今天這不是不可預期，搞成國安事件才讓我覺得不妥當。」

香港南海控股主席于品海 記者林伯東／攝影
香港南海控股主席于品海 記者林伯東／攝影
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