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雙子星遭駁回 于品海：菸可以變國安議題、樓也可以

2019-07-25 17:06聯合報 記者陳惠惠╱即時報導

南海控股以600多億元搶下台北雙子星案，遭投審會以「國安疑慮」為由駁回，面對這發展，「沒預估到會有今天這狀況。」南海控股主席于品海直言，沒想到車站會變成國安議題，還巧妙地結合、編造「有國安疑慮的外資」這個子類別，很意外。

于品海說，北車怎麼會變成國安議題，若國防部在那裡，或把國安局納進去，可以理解為何是國安議題，但都沒有，若是國安議題，未來樓蓋好了，大陸旅客以後能進那裡嗎？菸可以變國安、樓也可以變國安，這要如何解釋。

投資案被駁回，會不會後悔？于品海說，怎麼會後悔，不符合預期對生意人來說是經常發生的事，但這次不一樣，是搞成國議題，才覺得不妥當。

他說，總統蔡英文上任時曾提要司法改革，他當時很好奇，這次發現可能真的重要，總統、行政部門若常用法律做為自己的槍，要如何改革司法。

談起為何投資雙子星，這個5度招標失敗、卡關20多年的陳年BOT案，于品海說，他曾研究過5次失敗的原因，覺得台灣不是那麼嚴肅地面對他的經濟議題，但看到台北市捷運局在招標過程中說明非常專業，才下定決心啟動，之前只是準備，但沒拍板。

于品海說，這案子有些人看好，有些人不看好，他評估後不覺得太麻煩，語言也通，就繼續做了吧。這不是他在台灣投資的第一個項目，好處是台北車站，全世界只有一個，是台灣交通的樞紐，往來的是台灣最有購買能力的人，評價比台北101還好。

南海控股集團主席于品海。記者林俊良／攝影
南海控股集團主席于品海。記者林俊良／攝影
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