親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

5-6月統一發票開獎 有人買麵包成千萬富翁

滑冰／否認我方放棄主辦 冰協：受隱性國際壓力

機械公會大樓拉皮成功 柯拔希笑稱怕磁磚脫落被抓去關

2019-07-25 16:59經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

已經擁有74年歷史的台灣機械工業同業公會，是台灣歷史最悠久的公會，位在台北新公園旁的機器工業大樓建成已46年，經過近8個月、斥資2,000多萬元的整修，大樓「拉皮」成功。機械公會理事長柯拔希今（25）日笑稱，之前當公會理事長，最怕萬一大樓外牆的磁磚脫落，法定負責人要被抓進去關，經過這次拉皮整修採用最新工法，以後理事長終於可以放心，不用擔心磁磚脫落問題。

機械公會大樓今天舉行更新落成慶祝茶會，包括立法院秘書長林志嘉、內政部長徐國勇、經濟部長沈榮津、貿協董事長黃志芳等貴賓都親自到場祝賀。

柯拔希介紹，機器工業大樓是在1973年林挺生理事長任內建造完成，已經有46年歷史，這段期間帶領台灣機械業從自動化到智慧化一路演進，大樓也應該跟著與時俱進。

除了大樓拉皮，機械公會也進行組織改造，新增「政策服務」團隊，以銜接政府的政策。柯拔希說，受惠政府將智慧機械納入「5+2」計畫，國內機械業蓬勃發展，目前機械公會有超過2,800家會員，僅次於電電公會的3,000多家，為台灣第二公會。

他看好未來老齡化、少子化趨勢下，自動化的需求一定會增加，台灣機械業後勢看漲，未來有機會超越電電工會，成為台灣最大公會。

機械工會大樓更新落成，理事長柯拔希(中)主持慶祝茶會，立法院秘書長林志嘉(右2)...
機械工會大樓更新落成，理事長柯拔希(中)主持慶祝茶會，立法院秘書長林志嘉(右2)、內政部長徐國勇(左2)、貿協董事長黃志芳(右1)、經濟部工業局局長呂正華(左1)等貴賓到場祝賀。記者曾仁凱／攝影
分享

智慧機械
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

台北雙子星沒了？南海于品海：扣我帽對台投資全喊卡

2019-07-25 16:17

味全魏家兄弟心結浮上台面 味全龍由誰埋單？

2019-07-25 15:24

把雙子星變國安議題 于品海：因無法硬套我們是陸資

2019-07-25 17:21

雙子星遭駁回 于品海：菸可以變國安議題、樓也可以

2019-07-25 17:06

立委質疑南海入股陽信 于品海：就是買公發公司股分

2019-07-25 16:55

海洋風電第2階段安裝首支風機 採本土材料

2019-07-25 16:41

最樂觀 台經院：今年經濟成長2.12%

2019-07-25 14:29

製造業看未來半年景氣 多持平

2019-07-25 14:29

政院通過：中高齡就業 雇主不得有差別待遇

2019-07-25 14:28

勞團：應增加社區型地方型就業協助

2019-07-25 14:28

促進老青樂業 政院投資青年就業方案、中高齡就業專法

2019-07-25 13:49

四年投入近95億元 政院推動「投資青年就業方案」

2019-07-25 13:29

台商回流下半年投資熱 台經院預測今年GDP維持2.12％

2019-07-25 11:53

經濟表現逐季回暖 台經院：今年經濟成長估2.12％

2019-07-25 10:47

6月營業氣候測驗點 製造業、服務業同步下滑

2019-07-25 10:43

永聯總座的霧中創新哲學：做對一件事的機率只有2％ 情願先碰到錯的98％

2019-07-25 10:22

大同案爆違規中資落跑 恐成反洗錢評鑑最大絆腳石

2019-07-25 09:41

學者憂：高齡定期契約 恐現就業排擠效應

2019-07-25 00:51

中高齡就業促進法草案今將通過 逾65歲可簽定期契約

2019-07-25 00:25

經長看日韓衝突 DRAM有轉單效益

2019-07-25 00:24

中高齡就業法 政院今拍板

2019-07-25 00:06

政府揪團新南向 鎖定越、泰、雙印 最快8月會商

2019-07-24 23:59

中高齡定期契約簽多久 由勞資協商

2019-07-24 23:52

台商海外併購布局 「併購大王」盧明光看好歐洲

2019-07-24 20:37

勞檢2人1組全程錄音 新措施促廉政

2019-07-24 14:22

微型企業違勞基法擬免罰惹議 勞長：仍在蒐集意見

2019-07-24 12:06

星展銀報告：雙多加持 台灣GDP有撐

2019-07-23 23:36

星展銀報告：美中明年景氣 恐同步滑落

2019-07-23 23:33

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26

中高齡就業法草案擬通過 逾65歲勞工可簽定期契約

2019-07-24 17:48

優化勞檢 勞動部勞檢方式改變了

2019-07-24 12:25
看更多

熱門文章

就是要吸引你的目光！美元定存出現「6字頭」誘人利率

2019-07-24 18:08

美元定存熱 掀高利大戰

2019-07-25 00:06

中高齡就業促進法草案今將通過 逾65歲可簽定期契約

2019-07-25 00:25

影／銀行信用卡比優惠 現金回饋才是王道

2019-07-24 18:03

中高齡就業法 政院今拍板

2019-07-25 00:06

退休金還沒領到卻去世 家屬報稅3狀況差很大

2019-07-25 15:45

半導體矽晶圓出貨 六季低點

2019-07-25 00:25

日韓貿易戰 威脅電子鏈

2019-07-25 00:25

BIO：台灣生技 擁兩大優勢

2019-07-24 23:41

台北雙子星沒了？南海于品海：扣我帽對台投資全喊卡

2019-07-25 16:17

學者憂：高齡定期契約 恐現就業排擠效應

2019-07-25 00:51

中高齡就業法草案擬通過 逾65歲勞工可簽定期契約

2019-07-24 17:48

蘋果陸製產品申請免關稅… 凸顯台廠不可取代

2019-07-25 00:18

兆豐產險人事異動 總經理由游建烽接任

2019-07-24 21:08

經長看日韓衝突 DRAM有轉單效益

2019-07-25 00:24

名家觀點／我們與QE的距離

2019-07-25 00:35

玉山銀 勇奪三個第一

2019-07-24 23:39

車商攻旅遊車 新款搶市

2019-07-25 00:26

工研院打造5G基地台生態系

2019-07-24 23:21

台商海外併購布局 「併購大王」盧明光看好歐洲

2019-07-24 20:37

太陽能廠老總的130坪節能屋 月電費只花400元

2019-07-25 13:07

財團法人買基金ETF 爭取鬆綁

2019-07-25 00:12

中高齡定期契約簽多久 由勞資協商

2019-07-24 23:52

資金匯回專法 拚Q4上路

2019-07-24 23:15

股市資金動能強 貨幣「黃金交叉」續航

2019-07-25 00:12

國銀搶高端客 推頂級財管

2019-07-25 00:09

南海雙子星遭駁 于品海：所有台灣投資喊停

2019-07-25 17:02

友達加碼投資星耀能源

2019-07-25 01:28

蔡英文：生物科技將帶動下一波產業經濟成長

2019-07-25 11:21

法國徵數位服務稅 我不跟進

2019-07-24 23:15

資策會新應用上秀…處處驚喜

2019-07-24 23:22

華碩智慧保全 星國報捷

2019-07-24 23:20

資策會40歲 「數位化育」出擊

2019-07-24 23:22

現金股利發放潮！企業搬錢大作戰 活存餘額創歷史新高

2019-07-24 20:06

6月發股息潮 活存飆高

2019-07-25 00:10

工研院提前布局5G 提升台灣產業地位

2019-07-24 23:21

操盤手涉嫌用LINE炒股 金管會盯上壽險公司列金檢重點

2019-07-24 20:03

英國首相換人 基金業：留意英鎊走勢

2019-07-24 18:57

四年投入近95億元 政院推動「投資青年就業方案」

2019-07-25 13:29

國泰人壽、陸家嘴信託 重啟結盟

2019-07-24 23:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top