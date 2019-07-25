機械公會大樓拉皮成功 柯拔希笑稱怕磁磚脫落被抓去關

2019-07-25 16:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



已經擁有74年歷史的台灣機械工業同業公會，是台灣歷史最悠久的公會，位在台北新公園旁的機器工業大樓建成已46年，經過近8個月、斥資2,000多萬元的整修，大樓「拉皮」成功。機械公會理事長柯拔希今（25）日笑稱，之前當公會理事長，最怕萬一大樓外牆的磁磚脫落，法定負責人要被抓進去關，經過這次拉皮整修採用最新工法，以後理事長終於可以放心，不用擔心磁磚脫落問題。

機械公會大樓今天舉行更新落成慶祝茶會，包括立法院秘書長林志嘉、內政部長徐國勇、經濟部長沈榮津、貿協董事長黃志芳等貴賓都親自到場祝賀。

柯拔希介紹，機器工業大樓是在1973年林挺生理事長任內建造完成，已經有46年歷史，這段期間帶領台灣機械業從自動化到智慧化一路演進，大樓也應該跟著與時俱進。

除了大樓拉皮，機械公會也進行組織改造，新增「政策服務」團隊，以銜接政府的政策。柯拔希說，受惠政府將智慧機械納入「5+2」計畫，國內機械業蓬勃發展，目前機械公會有超過2,800家會員，僅次於電電公會的3,000多家，為台灣第二公會。