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你是故意的嗎？運動場上觸身球的法律爭議

促進老青樂業 政院投資青年就業方案、中高齡就業專法

2019-07-25 13:49經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

行政院今（25）日拍板「投資青年就業方案」，要投入95億元促進青年就業，搭配同日拍板的《中高齡者及高齡者就業促進法》，讓雇主得以「定期勞動契約」雇用65歲以上勞工，盼藉這兩方案，要達成老、青都能樂業。

勞動部指出，投資青年就業方案，預計由勞動部統合8部會，針對在校、應屆畢業、失業6個月以上、在職及非典型就業等青年，以4個面向、48項措施，為期四年投入95億元加值青年未來，預計到2022年，要讓青年失業率與整體國人失業率倍數，能降到二倍以下。

勞動部指出，我國去年全年失業率為3.71%，其中15~29歲青年失業率為8.47%，是整體國人失業率的2.28倍。因此，勞動部從產業人力需求到青年職涯規劃、技能發展與就業服務等，推動48項措施。

勞動部表示，針對在校和初次求職青年，勞動部與教育部將擴大優質產學合作，逐年提升培訓（育）人數5%；另外也將補助參加5+2等重點產業選鏈的80%自付額費用，鼓勵青年成為亮點產業升級轉型所需人才。

勞動部指出，針對失業六個月以上青年，將推動「工作卡」，藉由盤點其就業能力、深度諮詢並協助釐清其職涯目標，建立求職優勢，經過深度諮詢後三個月內求職成功且連續就業3個月以上者，發給3萬元尋職就業獎勵金。

勞動部表示，針對在職青年，將結合大專院校、職訓機構、財社團法人等單位辦理課程，補助青年每人3年最高7萬元訓練費用；另為協助非典型就業青年，一方面藉由工作崗位訓練，協助青年脫離非典工作型態，也辦理轉正職標竿企業經驗分享或表揚活動，鼓勵要派單位。

行政院預計投入95億元促進青年就業，要讓青年失業率降低。 聯合報系資料照／記者林...
行政院預計投入95億元促進青年就業，要讓青年失業率降低。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
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