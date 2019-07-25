四年投入近95億元 政院推動「投資青年就業方案」

2019-07-25 13:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



行政院院會今（25）日拍板「投資青年就業方案」，勞動部將統合八個部會資源推動「投資青年就業方案」，針對在校、應屆畢業、失業六個月以上、在職及非典型就業等青年，以四個面向48項措施，四年投入近95億元投資加值青年未來，至2022年青年失業率與整體國人失業率的倍數能下降至二倍以下。

行政院長蘇貞昌指出，青年是國家的重要資產，也是創新與進步的動力來源，政府一向重視青年勞動參與率提高及失業率降低，去年我國失業率3.71%，創下2008年金融海嘯以來最低水準，顯示就業市場穩定，但其中15至29歲青年失業率8.47%雖然逐年下降，卻仍是整體國人失業率的兩倍多。

蘇貞昌表示，針對扶助各階段青年的亮點措施，包括青年參加5+2重點產業培訓，最高補助10萬元、尋職成功就業獎勵金3萬元、在職進修每三年最高補助7萬元，以及企業先雇後訓轉正職最高補助45,000元等。

蘇貞昌表示，本方案除了聚焦青年就業問題，更要達到預防失業效果，請教育部與勞動部協力於校園導入職涯輔導及就業服務資源，主動關懷就業意向，針對青年不同就業需求及早介入，提供政府資源協助。

此外，經濟部、科技部等相關部會，也應全力推動5+2、AI、5G等專案計畫，創造更多優質就業機會，提供青年更多選擇與發展契機。

勞動部表示，對於在校與初次找工作青年，除預先強化於校園導入職涯輔導及就業服務資源，也擴大推動優質產學合作，逐年提升培訓（育）人數5%，強化青年學習課程與實務訓練，另補助參加5+2等重點產業訓練的80%自付額費用，鼓勵青年成為亮點產業轉型升級所需人才。

勞動部說明，針對失業六個月以上青年，推動「工作卡」，藉由盤點青年就業能力，以深度就業諮詢協助釐清適合的職涯目標。經過深度就業諮詢後三個月內成功找到工作且連續就業達三個月以上者，則發給3萬元尋職就業獎勵金。

勞動部表示，為協助非典型就業青年，例如派遣或部分工時工作者，一方面結合事業單位提供全時正職職缺供選擇轉職，並透過為期三至六個月工作崗位訓練，由職場導師一對一實務指導，強化職業技能，脫離非典型工作型態；並將辦理轉正職標竿企業經驗分享或表揚等活動，鼓勵要派單位均等對待派遣勞工。