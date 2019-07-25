6月營業測驗點營建業升 製造業、服務業降

2019-07-25 11:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



台經院今（25）日公布6月景氣動向調查結果，由於美中貿易紛爭持續影響，6月製造業與服務業營業氣候測驗點皆同步下滑，營建業則為連續第二個月的上揚態勢。

台經院表示，由於美中貿易協商進度與日韓貿易戰後續發展不確定性等，製造業廠商對未來半年景氣看法雖較上月樂觀，但仍以看法持平者居多。

製造業6月製造業營業氣候測驗點為93.03點，較上月修正後94.62點下滑1.59點。製造業廠商問卷結果顯示，認為6月景氣「好」比率25.0%，較上月23.6%增加1.4個百分點，認為當月景氣「壞」的比率33.1%，較上月31.2%增加1.9個百分點，其中以電子機械業與非金屬礦物業廠商看好比例較高。

整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商由上月的19.0%增加5.6個百分點至24.6%，看壞比率由上月的25.8%減少7.2個百分點至18.6%，除運輸工具業看壞比例超過一半外，其餘廠商對未來半年景氣多以持平看待。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，6月製造業廠商看好看壞差不多，但對未來半年看好增加5.2百分點，看壞減少，至少廠商覺得不會像過去差，對未來看好比例增加；製造業減少1.59，是三個月移動平均，6月並非景氣變壞。

服務業也往下，主要與金融與匯率有關，6月服務業營業氣候測驗點為92.43點，較上月下滑5.44點。

對6月景氣看壞比例較高者為零售業、保險業與運輸倉儲業；在未來半年看法的部分，除保險業與電信服務業看好比例超過一半，其餘產業多以持平看待。

營建業廠商回流及工業用地熱度持續不退，6月營業氣候測驗點為97.81點，較5月上揚4.34點，為連續第二個月的上揚。