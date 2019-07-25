親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

日本羽賽／29分鐘速勝 戴資穎挺進八強賽

蔡英文首度回應私菸 「寄生華航」與事件不必然相關

台商回流下半年投資熱 台經院預測今年GDP維持2.12％

2019-07-25 11:53經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

日前中經院及中研院都將今年經濟預測大幅下修到「保2」邊緣，但台經院今（25）日指出，台灣6月經濟數據都轉好，出口由負轉正，民間投資成長增加，靠內需及台商回台投資下半年將慢慢發酵，因此維持2019經濟預測2.12%，是各民間智庫最樂觀。台經院院長張建一表示，這幾天數據看不到下修理由，內部甚至曾考慮上修，目前維持2.12%，而且認為會達到。

各界都預期美國聯準會下周可能降息，張建一表示，美國各項股市指數都創歷史新高，如果股市是領先指標，的確看不出聯準會可能會調降。

張建一表示，聯準會若降息，應是預防性降息，因為看到歐洲指數採購經理創下六年新低，中國大陸也不好，日本也有問題，會影響美國下半年經濟，因此預防性降息。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，雖然很多智庫下修台灣今年經濟，但6月數據非常好，與全球走勢有點不一樣。

孫明德表示，台灣貿易數據上半年1~5月是負成長，但6月由負轉正，外銷未回正，但減幅已緩和，且台灣生產比重大幅增加，對台灣出口有幫助；出口第一名電子是衰退，但6月電腦電子產品及光學製品業生產指數年增率23.18%，資通訊及視聽正成長達到19.3%，資通視聽從台灣出口已從過去在大陸出口，現轉為從台灣直接出口，已產生結構性變化，而且未來比例還會擴大，台灣出口到美國比重已增加至13.9%，去年是12%，可見電子很明顯出口在變化。

但其他產業如基本金屬、塑膠化學等，因為以中國大陸生產為主，因此比較低迷。他說，台灣最近這波有受惠美國從中國進口減少，但從台灣進口增加，等於中國減、台灣升，美國很多從中國減少進口，但未被越南取代，可能是墨西哥及台灣取代。

孫明德表示，台灣出口到美國成長很多，但對中國減少，這在各國都是，但是也要小心越南會不會成為美國下一波制裁名單，因為美國對越南也有大量貿易逆差，所以台灣要分散一點比較好。

孫明德表示，整體而言，雖然出口上半年表現不好，但6月轉正，民間投資受大陸台商回流投資，資本設備進口年增率大幅上揚，加上積體電路、手機及小客車需求增加，消費回溫，物價也穩定，台灣數據不像國際那麼悲觀。由於第2季經濟比原先好，下半年變化不大，且民間投資比上次好等因素下，維持2.12%預測。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德。 圖／聯合報系資料照片
台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德。 圖／聯合報系資料照片
分享

降息美國聯準會
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

經濟表現逐季回暖 台經院：今年經濟成長估2.12％

2019-07-25 10:47

6月營業氣候測驗點 製造業、服務業同步下滑

2019-07-25 10:43

大同案爆違規中資落跑 恐成反洗錢評鑑最大絆腳石

2019-07-25 09:41

永聯總座的霧中創新哲學：做對一件事的機率只有2％ 情願先碰到錯的98％

2019-07-25 10:22

學者憂：高齡定期契約 恐現就業排擠效應

2019-07-25 00:51

中高齡就業促進法草案今將通過 逾65歲可簽定期契約

2019-07-25 00:25

經長看日韓衝突 DRAM有轉單效益

2019-07-25 00:24

中高齡就業法 政院今拍板

2019-07-25 00:06

政府揪團新南向 鎖定越、泰、雙印 最快8月會商

2019-07-24 23:59

中高齡定期契約簽多久 由勞資協商

2019-07-24 23:52

台商海外併購布局 「併購大王」盧明光看好歐洲

2019-07-24 20:37

勞檢2人1組全程錄音 新措施促廉政

2019-07-24 14:22

微型企業違勞基法擬免罰惹議 勞長：仍在蒐集意見

2019-07-24 12:06

微型企業違勞基法擬減罰 勞動部：外界意見不一

2019-07-24 11:55

星展銀報告：雙多加持 台灣GDP有撐

2019-07-23 23:36

星展銀報告：美中明年景氣 恐同步滑落

2019-07-23 23:33

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26

中高齡就業法草案擬通過 逾65歲勞工可簽定期契約

2019-07-24 17:48

優化勞檢 勞動部勞檢方式改變了

2019-07-24 12:25
看更多

熱門文章

就是要吸引你的目光！美元定存出現「6字頭」誘人利率

2019-07-24 18:08

美元定存熱 掀高利大戰

2019-07-25 00:06

中高齡就業促進法草案今將通過 逾65歲可簽定期契約

2019-07-25 00:25

中高齡就業法 政院今拍板

2019-07-25 00:06

影／銀行信用卡比優惠 現金回饋才是王道

2019-07-24 18:03

研調：日韓貿易戰 牽動台積電、三星競爭

2019-07-24 14:23

勞檢2人1組全程錄音 新措施促廉政

2019-07-24 14:22

半導體矽晶圓出貨 六季低點

2019-07-25 00:25

友達斥資16.5億元 助星耀能源擴太陽能電廠業務

2019-07-24 17:33

日韓貿易戰 威脅電子鏈

2019-07-25 00:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top