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蔡英文：生物科技將帶動下一波產業經濟成長

2019-07-25 11:21經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

首度移師台北舉辦的2019亞洲生技大展（BIO Asia-Taiwan Exhibition）今（25）日隆重登場，總統蔡英文總統致詞中指出，生物科技將帶動下一波產業經濟發展，政策面也在人才、法規、資金募集等進行改善推動，要將台灣打造成亞太醫研發產業，2018年國內的生技業也有亮麗表現，上市櫃合併營收年增長達11%，市值達8,904億元。

蔡英文指出，台灣的醫材研發獲國際肯定，醫療體系的發展也是揚名全球，其中全球前200大醫院裡面，國內的醫院有14家入選，成為全球前三名，也是亞洲一名，是非常出的世界排名，期望未來醫療加上半導體能軟硬體合作，帶動產業界發展。

因合併台灣生技月舉辦，本次規模更甚以往，有超過25個國家地區、逾60間國內外上市櫃企業熱閙參與，今天生技股也出現個別股表態，上市神隆（1789）漲幅達1%，上櫃的康樂-KY漲幅達4%，藥華藥漲幅達2.6%。

今日股價走強的個股當中，藥華藥營運面還雙喜，挾台灣首張獲歐洲藥品管理局（EMA）核准蛋白質新藥藥證，今年亦擴大展出。

今天傳喜訊的包括P1101治療ET新藥獲美國FDA核准進入三期臨床，二是Pre-BLA面對面會議亦獲FDA敲定分別於8月28日和9月4日展開，PV新藥取證指日可待。

藥華藥表示，獨家研發的干擾素新藥P1101 ( Ropeginterferon alfa-2b ) 治療早期血液腫瘤--原發性血小板增生症（Essential Thrombocythemia, 簡稱ET）已向美國食品藥品監督管理局（FDA）成功遞交三期臨床試驗計畫書，該計畫書係依照FDA審查意見修改後送交。

總統蔡英文總統致詞中指出，生物科技將帶動下一波產業經濟發展。記者黃淑惠／攝影
總統蔡英文總統致詞中指出，生物科技將帶動下一波產業經濟發展。記者黃淑惠／攝影
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首度移師台北舉辦的2019亞洲生技大展（BIO Asia-Taiwan Exhi...
首度移師台北舉辦的2019亞洲生技大展（BIO Asia-Taiwan Exhibition）25日隆重登場。記者黃淑惠／攝影
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生技股FDA
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