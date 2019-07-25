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40.5°C歐洲熱地獄！德荷比三國突破「史上最熱紀錄」

沒下修！台經院維持今年GDP成長預測2.12％

2019-07-25 10:58經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

台灣經濟研究院今（25）日公布2019年經濟預測及營業氣候測驗點，在總體經濟預測方面，台經院預測今年國內實質GDP成長率為2.12%，與4月維持相同預測值；另外製造業與服務業營業氣候測驗點同步下滑，營建業則為連續第二個月上揚的態勢。

台經院認為，除非國際政經局勢衝突急遽惡化，否則下半年台灣經濟成長率將高於上半年，今年經濟成長率仍可以維持在2%以上水準，且經濟成長將逐季回暖。因此，根據台經院最新預測結果，2019年國內實質GDP成長率為 2.12%，與4月預測相同維持不變。

今年以來主要國家貿易紛擾未見停歇，全球經濟成長動能弱化，國際原物料價格普遍走低，加以去年比較基期偏高，使得主要國家上半年外貿表現疲弱，仍有若干不確定因素可能影響實際結果。

台經院表示，觀察台灣近期經濟數據皆有所改善，再輔以政府實施國內外廠商回台投資政策，以及半導體廠商先進製程持續增加，資本設備進口年增率大幅攀升。

在固定資本形成方面，歡迎台商回台投資政策成效優於預期，截至7月中為止，經濟部已通過93家廠商的申請，總投資金額逾4,520億元。此外，半導體設備進口連續六個月正成長表現，顯示半導體廠商先進製程持續擴充。

預估2019年整體固定資本形成成長率為5.9%，較前次預測時增加0.54個百分點；其中民間投資成長率為5.2%，較前次預測時增加1.1個百分點。

在內需方面成長不如預期樂觀，儘管國內就業市場穩健，加以政府推動多項擴大內需政策，有助於提振消費，然受到全球經濟前景展望不佳，使得民眾消費信心趨於保守。預估今年民間消費成長率為2.15%，較前次預測值下修0.15個百分點。

在物價方面，儘管上半年國際油價與原物料價格低於預期，致使今年CPI年增率可能低於去年，然近期國內天候不穩、國際地緣政治衝突升溫，恐進一步推升國內蔬果價格與油價，惟整體通膨展望仍平穩。預期今年CPI成長率為0.85%，較前次預測數據增加0.05個百分點。

在雙率部分，全球經濟需求疲弱，觀察近期主要國家央行利率決策會議結論，市場預期主要國家貨幣政策將進一步寬鬆，惟美國相較於其他國家經濟表現相對強勁，加上伊朗地緣政治問題與貿易衝突不確定因素仍存，連帶支撐美元走勢。

台經院預估，2019年平均31.00元新台幣兌1美元，較前次4月預測貶值0.2元。利率的部分將視國內外景氣變化、國內通貨膨脹與台美利差等因素做動態調整。

台經院半導體
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