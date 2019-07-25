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陸金融界最大醜聞！她捲走155億融資 卻栽在閨密手上…

40.5°C歐洲熱地獄！德荷比三國突破「史上最熱紀錄」

四大關鍵因素 左右下半年經濟情勢

2019-07-25 10:58經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

台灣經濟研究院今（25）日發布最新經濟預測，台灣上半年外貿表現疲弱，內需則有所支撐，預期下半年景氣將逐漸回溫，全年經濟成長率為2.12%成功「保二」，但仍有許多不確定因素，牽動全球經濟情勢。

首先是美國經濟下滑風險，儘管美國第1季經濟成長依舊亮眼，且第2季經濟表現仍有機會優於市場預期，但觀察近期經濟數據，工業生產已經連續兩季萎縮，僅有民間消費依然保持強勁，顯示目前美國經濟成長引擎只有民間消費較為穩定，加上貿易衝突令企業心態趨向保守，投資和生產恐難有明顯起色，若僅靠民間消費支撐，下半年美國經濟成長難以明顯改善。

其次，聯準會（Fed）貨幣政策走向也是影響國際金融市場重要因素之一，儘管6月聯準會貨幣政策會議維持政策利率不變，但從利率點陣圖來看，已有多位成員預估今年降息，相較今年3月預期利率至少維持不變或升息的看法，聯準會內部已進一步轉向鴿派。

台經院分析，根據聯準會的會後聲明來看，其中刪除「保持耐心」的措詞，暗示聯準會今年下半年可能採取降息，以因應國內外持續升高的經濟風險。

此外，全球貿易紛爭不斷，除了美中貿易還在協商階段，後續是否能夠達成最終協議仍有變數，加上近期美國取消印度貿易優惠待遇，印度也對美國部分商品加徵關稅，且美國商務部7月2日宣布，將於8月2日起對原產自韓國或台灣、經越南加工並最終出口至美國的不鏽鋼與冷軋鋼材徵收456%的關稅，以及日韓貿易戰開打，恐衝擊下半年蘋果新機生產進度 ，進而拖累國內相關組裝廠與其他周邊零組件出貨。

至於英國新任首相強森不僅面臨在有限期間內凝聚共識的挑戰，他曾誓言如果10月底未能達成協議，英國將無協議脫歐，使得英國脫歐談判不確定性再度升溫。

台灣經濟研究院指出，聯準會貨幣政策是影響國際金融市場重要因素之一。 路透
台灣經濟研究院指出，聯準會貨幣政策是影響國際金融市場重要因素之一。 路透
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