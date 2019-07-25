經濟表現逐季回暖 台經院：今年經濟成長估2.12％

2019-07-25 10:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台灣經濟研究院今（25）日指出，除非國際政經局勢衝突急遽惡化，否則下半年台灣經濟成長率將高於上半年，且是逐季回暖，全年「保二」無虞，預估經濟成長率為2.12%，與4月預測結果相同。

台經院分析，儘管國內就業市場穩健，加上政府推動多項擴大內需政策，有助於提振消費，但受到全球經濟前景展望不佳，使得民眾消費信心趨於保守，成長不如預期樂觀，預估今年民間消費成長率為2.15%，較前次預測值下修0.15個百分點。

在固定資本形成方面，行政院推動「歡迎台商回台投資行動方案」，成效優於預期，截至7月中為止，經濟部已通過93家廠商的申請，總投資金額逾4,520億元。

此外，半導體設備進口連續六個月正成長表現，顯示半導體廠商先進製程持續擴充。預估今年整體固定資本形成成長率為5.90%，較前次預測增加0.54個百分點；其中民間投資成長率為5.20%，較前次預測時增加1.10個百分點。

在貿易方面，儘管全球政經不確定性致使全球成長動能疲弱，主要國家外貿表現多呈頹勢，但近期國內進出口年增率由負轉正，外銷訂單減幅略微限縮，外需指標微幅改善，加上比較基期因素影響，下半年外貿表現將優於上半年。

台經院預估，今年出口與進口金額成長率為0.45%與1.00%，較前次預測值分別上修0.09與下修0.10個百分點。

至於物價，儘管上半年國際油價與原物料價格低於預期，致使今年CPI年增率可能低於去年，但近期國內天候不穩、國際地緣政治衝突升溫，恐進一步推升國內蔬果價格與油價，預期今年CPI成長率為0.85%，較前次預測數據增加0.05個百分點。

在雙率方面，全球經濟需求疲弱，觀察近期主要國家央行利率決策會議結論，市場預期主要國家貨幣政策將進一步寬鬆，但美國相較於其他國家經濟表現相對強勁，加上伊朗地緣政治問題與貿易衝突不確定因素仍存，連帶支撐美元走勢。

台經院預估，今年平均31.00元新台幣兌1美元，較前次預測貶值0.20元；利率則將視國內外景氣變化、國內通貨膨脹與台美利差等因素做動態調整。