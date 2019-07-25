學者憂：高齡定期契約 恐現就業排擠效應

2019-07-25 00:51 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北報導



學者憂心，開放讓六十五歲高齡勞工可簽訂定期契約，可能會排擠其他族群的就業機會。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「中高齡者及高齡者就業促進法」草案可望今天經行政院院會通過。台大國發所副教授辛炳隆表示，這部專法有政策宣示效果，代表政府重視中高齡與高齡勞工，不過他認為，專法雖禁止年齡歧視，但是否能消除銀髮族在職場上的歧視困境，仍有待觀察。

另外，辛炳隆也憂心，開放讓六十五歲高齡勞工可簽訂定期契約，可能會排擠其他族群的就業機會。

勞陣：這部專法沒有不立的空間

台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯則說，台灣面臨勞動力不足的問題，「這部專法沒有不立的空間」，政府本該協助中高齡與高齡工作者找到適切的勞動位置，建構友善職場。

現行勞基法規定嚴格，僅臨時性、短期性、季節性及特定性工作才可簽定期契約，否則一律僅能簽訂不定期契約，以保障勞工工作穩定性，但為鼓勵企業聘用中高齡及高齡者，該專法打破限制，開放讓六十五歲以上的高齡勞工也可與雇主簽訂定期契約。所謂定期契約是指可簽訂像三個月、四個月、八個月等特定期間的勞動契約。

辛炳隆指出，「這是相當大的改變」，但也引發外界質疑若成為常態，像服務業優先以高齡者作為臨時人力，或企業以回聘方式聘用高齡勞工，可能排擠了其他人的就業機會。

禁止年齡歧視的部分，辛炳隆則認為，原本就業服務法第五條就訂有禁止年齡歧視，但落實效果不佳，雖專法進一步詳細規範與界定，但能否實質消除歧視，仍有待觀察。

此外，辛炳隆強調，草案原本針對因家庭照顧而離職的中高齡、高齡勞工，規定雇主須提供協助措施或轉介照顧資源，但未被納入最終版本，但介護離職攸關中高齡、高齡者的就業處境，政府應比照托幼模式，規範雇主提供有家庭照顧責任的中高齡與高齡勞工相關措施或設施。