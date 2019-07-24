美禁令風暴遠離 訊崴8月1日舉辦華為新影像大賽攝影展活動

2019-07-24 20:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



美國禁令風暴逐漸遠離，華為台灣總代理訊崴今（24）日發出媒體邀請函，將在8月1日舉辦2019華為新影像大賽攝影展開幕活動暨頒獎典禮。

這是美國對華為祭出禁令後，兩個多月以來，訊崴首度舉辦媒體活動，意味有關美國禁令問題已雨過天晴，預料也將對後續在台的產品規劃及行銷策略有所說明。