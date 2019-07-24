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王國材下最後通牒！ 要華航明下午5點前吐私菸案真相

台主辦權遭取消 國際冰總稱是中華冰協建議改賽地

美禁令風暴遠離 訊崴8月1日舉辦華為新影像大賽攝影展活動

2019-07-24 20:27經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

美國禁令風暴逐漸遠離，華為台灣總代理訊崴今（24）日發出媒體邀請函，將在8月1日舉辦2019華為新影像大賽攝影展開幕活動暨頒獎典禮。

這是美國對華為祭出禁令後，兩個多月以來，訊崴首度舉辦媒體活動，意味有關美國禁令問題已雨過天晴，預料也將對後續在台的產品規劃及行銷策略有所說明。

華為
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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