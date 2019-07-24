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日本羽賽／延續奪冠氣勢 周天成直落2闖頭關

中高齡就業法草案擬通過 逾65歲勞工可簽定期契約

2019-07-24 17:48經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

行政院院會明（25）日擬拍板通過《中高齡者及高齡者就業促進法》草案，修法將允許雇...
行政院院會明（25）日擬拍板通過《中高齡者及高齡者就業促進法》草案，修法將允許雇主可與65歲以上的勞工簽訂「定期契約」，突破現行《勞動基準法》65歲勞工得強制退休的規定，增加用人彈性。 聯合報系資料照／記者林澔一攝影
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行政院院會明（25）日擬拍板通過《中高齡者及高齡者就業促進法》草案，未來修法通過後，將成為我國首部中、高齡者的就業專法。修法將允許雇主可與65歲以上的勞工簽訂「定期契約」，突破現行《勞動基準法》65歲勞工得強制退休的規定，增加用人彈性。

根據內政部統計資料，截至2018年底，我國15到64歲的工作年齡人口為1,710萬7188人，占總人口72.52%，為近10年新低，而老化指數自前年2月起破百後，去年底攀升至112.64，顯示可用勞動力持續下探。

根據國發會數據，我國目前45歲至64歲的中高年齡工作人數，約占總工作年齡人口四成以上；若低推估，至2065年將超過五成，且我國未來工作年齡人口數，將於半世紀內大減剩半，其中，甚至有一半的工作人口會由45歲至64歲的中高年齡層組成。

爰此，為改善中高齡者與高齡者的就業環境，勞動部提案《中高齡者及高齡者就業促進法》草案。據了解，草案業經政委林萬億完成審查，擬於明日行政院院會中通過。

專法規定禁止年齡歧視、促進失業中高齡及高齡者就業、開發就業機會等，重點是明訂雇主可與65歲以上的高齡勞工簽訂「定期契約」。

過去只有臨時性、短期性、季節性與特定性工作才能簽類似一年一聘的定期契約，專法首度打破勞基法限制，讓高齡勞工與雇主都更有彈性。

勞動部指出，為鼓勵中高齡就業，在雇主部分，有雇用獎助等多項鼓勵措施，若雇主聘了一名中高齡失業者，每人每月可獲新台幣1.3萬元補助，以此提高雇用中高齡勞工誘因。

勞動部失業
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