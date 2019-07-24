邁向2.0 汪光夏：牧德不僅是設備公司 而是AI公司

相關新聞
工研院攜手產業 打造5G基地台生態系2019-07-24 14:56
華通遭空襲？公司：對於今年營運審慎樂觀2019-07-24 13:55
走過Q1谷底 投顧：半導體逐季升溫2019-07-24 14:15
AMS上修財測 3D感測族群沾光2019-07-24 14:15
德儀財報、展望 也為半導體打氣2019-07-24 14:15
華碩搶攻雲端商機 拿下星國AI訂單2019-07-24 11:27
智慧機銷量疲軟 5G手機風起雲湧2019-07-24 11:12
泰偉攜紫光 攻陸彩票市場2019-07-24 01:19
港獨角獸Tink Labs傳裁員2019-07-24 01:18
樺漢、事欣科 搶博弈商機2019-07-24 01:17
地表最強網銀信用卡來了 APPLE CARD在台申請商標2019-07-24 00:57
APPLE CARD發行 採兩種模式2019-07-24 00:56
燒錢太快 handy驚傳大幅裁員2019-07-24 00:34
華碩電競手機 強攻大陸2019-07-23 23:49
宏達電新VR 推升買氣2019-07-23 23:49
電子零件生產 終止連六黑2019-07-23 23:26
全球半導體產值 三度下修2019-07-23 23:23
拿下人氣漫畫神之雫IP 大宇資董事長跨足餐飲業2019-07-23 22:56
HTC與美國自然史博物協力推出雷克斯暴龍VR 正式上架2019-07-23 19:00
布局智慧城市 研華入股華電聯網近2成2019-07-23 18:10
經濟部：蘋果申請Apple Card商標 項目包括發行信用卡2019-07-23 17:13
威剛：記憶體合約價7月落底 第3季旺季可期2019-07-23 17:01
三衝擊下 今年全球半導體營收年減9.6%、10年最大跌幅2019-07-23 16:32
網家推環保紙箱 啟動綠色購物計畫2019-07-23 15:18
不畏貿易戰 華為本周首發5G新機2019-07-23 14:39
聯發科 明年第一季登5G首發車2019-07-23 14:31
陳其邁：橋頭科學園區加速年底完成籌設計畫2019-07-23 13:38
全球半導體產值估減9.6% 恐創10年最大降幅2019-07-23 13:09
研調機構為5G掛保證 聯發科2020年大啖5G商機2019-07-23 12:14
全國電電商Q4上線 以「大家電」拚差異化2019-07-23 12:02
全國電破盤五天 突破去年業績2019-07-23 12:01
聯電旗下和艦 撤銷掛牌科創板2019-07-23 00:26
控制權認定 和艦科創板上市叫停2019-07-23 00:23
蘋果來台發信用卡 最快年底有眉目2019-07-24 00:36
熱門文章
到銀行辦事為什麼問那麼多？反洗錢民眾常見問題有七個2019-07-23 19:21
「三高」人人愛 金融股股民破500萬人2019-07-23 19:18
壽險大買美債ETF 驚動華爾街2019-07-23 23:46
理賠金多個0！南山：人工失誤 保險局要第三方機構查核2019-07-23 17:59
地表最強網銀信用卡來了 APPLE CARD在台申請商標2019-07-24 00:57
台商回流 五大銀行企金大補2019-07-23 23:56
搶工、搶地嚴重 經部提醒：投資避開越南2019-07-24 00:02
壽險美債ETF買太多？投信心慌慌2019-07-24 09:20
海外旅遊神卡換人當！「My樂現金回饋卡」6%超高現金回饋搶客2019-07-23 16:10
越南投資太熱 經部示警2019-07-23 23:09
經濟解析／走私菸風暴擴大 牽動華航人事布局2019-07-23 20:19
防洗錢...金管會彙整民眾七疑慮2019-07-24 00:12
經濟部：蘋果申請Apple Card商標 項目包括發行信用卡2019-07-23 17:13
建商松助兩年前無預警停業 元大銀也受害2019-07-23 19:25
APPLE CARD發行 採兩種模式2019-07-24 00:56
7月車市旺 銷量衝今年高峰2019-07-24 01:21
泰偉攜紫光 攻陸彩票市場2019-07-24 01:19
兆豐AMC董座 林永堅出任2019-07-24 00:12
伙食費超額申報 不予認列2019-07-24 00:19
防壽險業過度集中買ETF 金管會三招控管2019-07-23 23:43
購料糾紛 千興遭永青集團求償4,559萬元2019-07-23 17:33
智慧電動機車四大品牌 同享兆豐gogoro卡5%回饋2019-07-23 19:54
財經觀點／全球景氣惡化 台灣製造業衰退2019-07-24 00:11
美國課剩餘關稅 學者：台廠首當其衝2019-07-23 20:07
台杉要設第二檔生技基金2019-07-23 23:31
燒錢太快 handy驚傳大幅裁員2019-07-24 00:34
港獨角獸Tink Labs傳裁員2019-07-24 01:18
星宇航空飛航團隊持續成長 第二梯培訓飛航員正式成軍2019-07-24 11:07
華航、長榮連番罷工最大贏家！保險業旅平險賣翻倍2019-07-23 21:01
好享退全民退休投資專案 7月30日報名截止2019-07-23 16:51
樺漢、事欣科 搶博弈商機2019-07-24 01:17
電子零件生產 終止連六黑2019-07-23 23:26
三衝擊下 今年全球半導體營收年減9.6%、10年最大跌幅2019-07-23 16:32
車商高規格配備 搶市利器2019-07-24 01:21
東元越廠啟用 成為智能自動生產中心2019-07-24 03:32
廠房自益信託 有條件享優稅2019-07-24 00:19
威剛：記憶體合約價7月落底 第3季旺季可期2019-07-23 17:01
星展銀報告：雙多加持 台灣GDP有撐2019-07-23 23:36
行政院：10企業組成旗艦團隊 鎖定泰國、印尼2019-07-23 16:44
理賠金多個0！南山：第三方驗證實地查核 確認人員誤植2019-07-23 18:47
留言