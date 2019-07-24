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邁向2.0 汪光夏：牧德不僅是設備公司 而是AI公司

2019-07-24 15:34經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

牧德（3563）董事長汪光夏今（24）日在法說會釋出公司未來展望，同時法說會期間並由員工組成熱音社表演；汪光夏說，「牧德已經不再僅是設備公司，而是AI公司，是邁向牧德2.0發展。」

汪光夏也說，「法說會希望輕鬆一點，公司熱音社員工表演也是希望氣氛歡樂一點。」

法說會牧德
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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