邁向2.0 汪光夏：牧德不僅是設備公司 而是AI公司

2019-07-24 15:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



牧德（3563）董事長汪光夏今（24）日在法說會釋出公司未來展望，同時法說會期間並由員工組成熱音社表演；汪光夏說，「牧德已經不再僅是設備公司，而是AI公司，是邁向牧德2.0發展。」

汪光夏也說，「法說會希望輕鬆一點，公司熱音社員工表演也是希望氣氛歡樂一點。」