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優化勞檢 勞動部勞檢方式改變了

2019-07-24 12:25經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

勞動部職業安全衛生署今天首次邀請法務部廉政署舉辦勞動檢查廉政透明論壇，宣示廉能勞檢決心，為強化社會對勞檢公信力，職業安全衛生署提出加強化勞檢內控廉能措施，包括6月起勞檢員從單兵作戰改採兩人一組，並且增加全程錄音；修訂裁罰基準，更精準訂定對不同違規情節及企業規模罰鍰；廠商被裁定停工後的復工程程序採全國齊一標準；另外每年委外訪問受檢企業對勞檢的滿意度調查，從職業安全檢查擴大到勞動條件檢查。

此外，勞動部今年首次訂定勞動條件檢查法遵事項，對30人以下微型企業以訪視代替勞檢，職業安全衛生署長鄒子廉表示，今年首次試辦後，會檢討未來是否擴大辦理。

由於一例一休修法，近年勞動檢查成為社會焦點，但各界對勞檢員執行公權力的尺度與操守，也多有疑慮，勞動部今年首次舉辦勞動檢查廉政透明論壇，法務部次長陳明堂、廉政署副署長陳榮周出席。

許銘春表示，公務機關服務民眾最基本的就是廉潔，勞檢員要先自我要求、自我尊重，才會受到人民的信任，她說，勞檢勞動部最前線部隊，因此嚴格要求檢查員第一線執行檢查，應依法行政，如發生接受賄賂招待、收送禮品紅包等情事，絕不寬貸。

職安署表示，鑑於過往各界對勞檢裁罰常出現各說各話，6月起勞檢採兩人一組，以往只要蒐證必要時錄音錄影，現改為全程錄音，減少事後爭議，但錄音只是優化勞檢措施，在確認服務品質的內控，不做勞檢結果的蒐證。另外檢查員第一線與事業單位有言語衝突時，已要求第一間回報主管，會及時做內部處理。其他如對於有立即危險的廠商裁罰停工後，以往對於改善後的復工程序，各縣市有不同標準，現在已經訂定統一停復工程序。

會中公布資料顯示，去年勞動條件檢查次數達6.7萬次，回到2016年高峰，違法率為約15.829%，較去年的20.66%略降5個百分點。勞動部職安署表示，去年勞工檢舉申訴案明顯減少，因此違法率也降低。

去年職業安全檢查場次為12.1萬，違反率7.92%，舉往年違反率相當。職安署表示，勞動條件查處率較職業安全衛生高，主因是安全衛生檢查的是機械設備及職場環境，但勞動條件只要單一勞工有違法狀況就開罰。

職業安全衛生署分析，勞檢員執行任務時夾在勞工與資方，資方認為勞檢員檢查尺度不一，會有態度不佳，且檢查後沒有改善空間缺乏彈性，培訓有專業度不足；但勞方要求嚴格執行檢查，且認為雇主會隱瞞事實，並指雇主濫用責任制，勞工申訴後身分曝光，也對勞檢員不信任。

勞檢勞動部紅包
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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