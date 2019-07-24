名家觀點／規範私募基金 要名實相符

2019-07-24 00:23 經濟日報 王文宇



為促進私募股權基金發展，最近政府修訂零星法規，如開放投信業轉投資設立基金、提供境外匯回投資基金免稅等。儘管如此，整體法制仍不完備，甚至主管機關都不明確，因此正研擬改進。無獨有偶，近日美國總統參選人華倫（Warren）主張美國基金法制存有弊端，提出改革政見，引發財經界熱議。我國應如何順應世界潮流以建構完備法制？值得探討。

私募基金可採不同分類，此處之「私募股權基金」（PE fund）專指管理公司向投資人募集基金，再購買目標公司股權，掌握控制權以經營整頓之，期待六至十年內獲利退場。實務上多採有限合夥架構，由管理公司與其關係人（如管理合夥人主導與經營 )；至於投資人多為保險基金等機構（而非散戶），防禦能力強，因此交易多仰賴契約，法律僅於必要時介入。此種投資盛行於國際，近年KKR集團整併榮化，即是著例。

目前各國政府體認基金功能，依國情納入管制。無可否認，私募基金涉及中大型公司整併，具爭議性。例如美國基金投資標的公司，採高財務槓桿經營方式，出現公司虧損破產、基金卻雙手一攤的個案。有鑑於此，Warren參議員提案匡正弊端。但本案即使通過，私募基金在各國仍將扮演重要角色。以韓國為例，十年前制訂專法，去蕪存菁，未全盤移植美制，如今已茁壯發展。可見過與不及，均不可取。

迄今我國未正式管制私募基金，但對性質相近的創投基金，則以經濟部為主管機關，採低度管理。按創投基金投資新創事業，成敗不致對經濟產生重大影響，此種管制或可接受。但私募基金標的包括上市櫃中大型公司，成敗直接衝擊資本市場，與創投基金仍有差異，因此不宜適用同種管制。遺憾的是，目前少數業者打著創投招牌變相私募，「無名而有實」，產業自然無法健全發展。

近年金管會為推動私募，乃另闢蹊徑，頒布規則允許證券業與投信業轉投資私募基金，唯有證券業者方得兼營私募業務。實則證券業的「理財投資」與私募業的「企業整頓」分屬不同專業，此舉雖可為保險資金提供投資管道，並確保受高度監理的私募基金不致出事，卻失之偏頗。目前這些基金僅從事策略性財務投資，而非真正的私募股權投資，「有名而無實」，並不可取。

不當管制的結果，不是無名有實、就是有名無實。改革之道首先是，私募基金涉及經營專業，理應納入管制，但不宜定位為專屬金融業經營之業務。其次，私募基金涉及資金募集與證券發行，自應納入證交法與相關法規（如投顧法）管制。再者，募集對象為機構投資人而非散戶，金管會（非經濟部）管制不應過嚴，如投信基金嚴密規定未必適用。論者謂我國可仿美國低度管理，不必更動現行架構；實則法規仍待調整（如私募要件、資訊揭露等），並非一蹴可幾。

綜上所論，法制改革宜參酌國外法例與我國國情。以韓國為例，當初考量私募基金的特殊性，於建構資本市場法制時制訂專法，供國內外私募業者依循。此外考量市場化程度不足，乃限縮私法自治空間，強制規定某些交易條件，以防止可能弊端，值得參考。

我國資本市場尚不健全，善用私募股權，當可提升企業效率。至盼政府全盤規劃，建構名實相符、寬嚴合宜的法制，則國家幸甚！

（作者是台灣大學法律學院教授兼公共政策與法律研究中心主任）