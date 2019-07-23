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經濟解析／走私菸風暴擴大，牽動華航人事布局

2019-07-23 20:19經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

交通部原規劃要從華航現任幾位資深主管中，升任一位接任總經理懸缺，現在「意外」爆發華航有高層主管協助國安人員走私菸品的醜聞，已嚴重打擊蔡政府威信，在顧及事件可能被藍營不斷抨擊、擴大、發酵，進而衝擊選情下，總統府與行政院可能會出手止血，直接打亂交通部對華航高層的人事布局。

據指出，被列為有望升任華航總座的七位資深主管中，有五位較受交通部青睞，高層正進一步多方探訪每位主管的風評與能力中，預定8月中下旬可以確認人選，不料，此時突然爆發華航主管疑似協助國安人員走私菸品的醜聞，而且事件愈演愈烈，舉國關注，坊間又已開始就此事件對蔡政府酸言酸語，大大打擊蔡政府的威信。

如果此一事件真有華航高層涉入其中，雖然是屬於個人的刑事事件，但交通部是華航最大股東，間接掌控華航經營，交通部絕對難逃行政責任，而執政黨更會因此受到波及，鑒於明年1月總統大選在即，總統府與行政院絕對不會放任這起事件繼續延燒，勢必會有所動作來止血。

雖然昨天交通部長林佳龍表示，人事與本次事件沒有關係。但他也預留伏筆說，「涉及人事到哪、就檢討到哪，究責無上限」。此話也就是擔心萬一董事長謝世謙要對此事負責的話，包括新任董事長和總經理的人事，交通部就得一併考量，直接影響到原先對華航高層人事的布局。

因此，國安人員走私菸品案件的後續發展結果，以及社會大眾對此事的態度，將是決定層峰會不會自己出手處理華航人事的關鍵，而答案隨著檢調單位的調查，應該很快就可明朗。

時代力量立委黃國昌舉行記者會，指國安局官員透過華航高層在系統後台預訂9200條的...
時代力量立委黃國昌舉行記者會，指國安局官員透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品，金額高達645萬元，還打算利用國賓特殊通關禮遇，夾帶入境。記者林伯東／攝影
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