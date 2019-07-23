為雙子星案再槓投審會 南海：選舉疑慮恐變國安疑慮

2019-07-23 20:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



台北雙子星聯合開發案風波不斷，最優申請人南海團隊上(6)月遭經濟部投審會駁回專案公司申請一案，南海馬頓今(23)日再槓投審會指出，由於目前台灣進入了政治選舉季節，很多選舉「疑慮」或許會轉變為「國安疑慮」。業者提供 分享 facebook 台北雙子星聯合開發案風波不斷，最優申請人南海團隊上(6)月遭經濟部投審會駁回專案公司申請一案，南海馬頓今(23)日再槓投審會指出，由於目前台灣進入了政治選舉季節，很多選舉「疑慮」或許會轉變為「國安疑慮」，因此才會匆忙集合各種臆測和零碎片段，作出脫離法規及事實的判斷，以突襲方式駁回外資申請人。這種方式或許可以讓一人得利，卻由整個社會來承受損失。

南海馬頓團隊強烈質疑表示，投審會分別就不同事項前後八次要求南海馬頓團隊說明或提供文件，該多達八次的要求中，卻完全不曾提及任何現在投審會駁回的理由。南海馬頓團隊針對該等駁回理由，在訴願書中已經提出充分的證據及確實說明，證明投審會的主觀「疑慮」完全沒有必要。

南海馬頓團隊表示，絕對同意投審會新聞稿所言：「維護國家安全是民主法治國家的責任」，亦同意行政院發言人Kolas Yotaka所強調的，「國家安全是無法退讓的紅線」。但對於投審會及行政院發言人所指，「雙子星所在的地點是國家首都重要的交通樞紐、是開通台灣門戶的重要位置」，如何構成「國家安全威脅」無法理解，更好奇投審會是如何「參考歐美等國」，而「採取較過去嚴格的措施」。對於這種說法有種「畫虎類犬」的感覺。

南海馬頓發言人高慧嬴表示，台灣法律清楚訂定行政機關權限，根據外國人投資條例，是以負面表列方式進行審查，即表示只有在實際證據足以認定外資未如實申報卻進行「負面表列清單」的投資業別時，投審會才有駁回外資投資申請的權限。而「負面表列清單」的制定及定期更新，已將牽涉國家安全考量的投資業別納入，因此「負面表列清單」之外的投資，依法准許外資進入。同樣是管理投資的「兩岸人民關係條例」就透過不同的「正面表列清單」方式管理大陸資金在台灣的投資，顯然兩者之間的管理是不同的。而南海馬頓就是被清楚認定的外資，連這一次駁回申請的文件中亦認定我們是外資。

高慧嬴指出，我們要問投審會和行政院發言人，如果「雙子星所在的地點是國家首都重要的交通樞紐、是開通台灣門戶的重要位置」，而又是有國家安全疑慮之原因，為什麼該案基地本身的使用分區比照「第四種商業區」，營業項目定義為商場、辦公、旅館三項，都是全面對外資開放的投資業別。在他們的說明中，究竟是因為開發案所在地是「首都重要的交通樞紐」，還是因為它是「門戶」，所以有國安疑慮？台灣還有什麼「交通樞紐」或者「門戶」會有同樣國家安全疑慮，這些開發案是否應該被列入外國人投資條例所定義的「負面表列清單」之內。看來台灣的立法機構還是過於流程繁瑣，既然都同屬一黨，台灣行政部門就不如直接立法就可以了！

南海馬頓團隊說，台灣政府在評論南海馬頓的新聞稿裡，投審會自相矛盾地論述「經濟部的認定沒有前後不一：經濟部雖於2018年8月19日，依據外國人投資條例核准香港商南海發展有限公司設立臺灣分公司，惟僅限於經營「H201010一般投資業、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務」，並不是針對雙子星開發案之投標資格進行審查，二者不可混淆。」

南海馬頓團隊強調，在C1/D1案將從事經營的業別，就是投審會上級機關經濟部依據外國人投資條例核准並僅限於經營的：「ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務」，而投審會是以同一法律條文卻做出相反的決定。

南海馬頓團隊表示，南海控股是經投審會核准的外資公司，在香港上市，根據台灣的「外國人投資條例」以及「兩岸人民關係條例」，清晰界定股權是評斷「控制力」的唯一依據，在評斷中國資金時，更明確定義任何外國人投資企業，如果有超過30%股權屬於中國人民，將被認定為中資。既然台灣法律如此清晰，法律上只有台資、中資、外資三種公司，而南海控股股權超過九成非中國籍，絕對控股股東為外籍，外資依法可選出所有董事且具有南海控股營運的最終決策權，為什麼會衍生出一種「受到中國影響的外資」這一特殊類別。

台灣在這方面的法律和全世界各國對公司組織的基本概念一致，均是以股權判斷公司最終決策人，投審會是如何在本次投資案的評審中，不但違背台灣自己的法律，更違背所有西方國家普遍認同的法律原則，自行設制標準。