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貿易戰求存 學者：擴大台日供應鏈

2019-07-23 20:06台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

現代財經論壇23日舉辦「經貿變局下的全球金融動向」論壇，因應中美貿易戰，葉基仁建...
現代財經論壇23日舉辦「經貿變局下的全球金融動向」論壇，因應中美貿易戰，葉基仁建議應壯大台日供應鏈。(Photo by pixabay)
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「我國金融市場穩健，應發展為亞太金融中心，」中央研究院經濟研究所研究員周雨田23日指出，應鬆綁金融商品管制與法規，以因應全球金融變化。台灣經濟研究院台灣歐洲研究中心主任葉基仁則建議，應壯大台日供應鏈。

外貿風險偏高

周雨田分析台灣經濟走向，因受到美國貿易保護主義與金融市場動盪，加上中國經濟放緩影響，將不利我國經濟成長，然而貿易戰帶來轉單效應與台商回流，有助於強化投資動能。

「外貿部門風險偏高！」周雨田提醒，5月外銷訂單年減5.8%，連續7個月負成長；5月工業生產指數108.02，年減3.05%；製造業生產指數108.12，年減3.01%，預期第2季仍為負成長。

發展亞太金融中心

「內需為成長動力，投資將成為今年經濟重大驅能，」周雨田指出，台灣今年上半年累積資本設備進口大幅上升15.8%，且半導體資本設備投資進口躍升40.3%，顯示國內投資熱絡。他預估，調漲基本工資、發展5G、投資離岸風電及前瞻基礎建設，與政府擴大內需與推動台商回流，下半年經濟表現可望回溫。

因應國際經濟放緩趨勢，周雨田建議，台灣應發展亞太金融中心。他進一步說明，我國金融市場穩健，資產品質良好，應擴大規模升級轉型、鬆綁金融商品管制與法規，以發展亞太金融中心為目標，將能強化資本結構。

其次，周雨田建議，台灣應善用金融政策引入金流，提高市場投資價值，因台灣整體外銷訂單超過半數在海外生產，企業國內投資相對偏弱，導致超額儲蓄率偏高，運用台商回流資金除了可紓解長期超額儲蓄的問題，也可實質促進經濟成長。

擴大台日供應鏈

「日本為台灣第3大貿易夥伴，應壯大台日供應鏈！」葉基仁指出2018年日本成為台灣第3大貿易夥伴，台灣則為日本第4大貿易夥伴，日本是來台投資件數第4多的國家。他提到，資安是中美貿易戰的關鍵因素之一，也是台商回台投資的重要動機，壯大日本供應鏈、透過日本前進歐洲，搶佔全球最大區域整合市場。

葉基仁建議，台灣可作為連結新南向國家跟日本之間的軸心，結合日本上游、台灣中由、新南向國家下游，互補互利，便可取代兩岸供應鏈，緩解紅色供應鏈對台商的競爭壓力。

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