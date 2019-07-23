美國課剩餘關稅 學者：台廠首當其衝

2019-07-23 20:07 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



吳中書指出，美國若對中國課徵剩餘3250多億美元商品關稅，這波商品包含筆電、手機等，與台灣產業鏈息息相關，台廠將會首當其衝。(Photo by 吳婉瑜／台灣醒報) 分享 facebook 「美國若對中國課徵剩餘3千多億美元的商品關稅，台廠將首當其衝！」台灣金融研訓院董事長吳中書23日分析全球經濟趨勢時指出，美國若對中國課徵剩餘商品關稅，這波名單包含筆電、手機等都與台灣產業鏈息息相關。

美再課稅恐傷我

吳中書表示，美中貿易戰在G20過後雖然稍露曙光，但美國尚未對中國課徵剩餘3250多億美元的商品課徵關稅，屆時 若課徵剩餘關稅，全球經濟向下走勢將會更明顯。吳中書警告，這波商品包含筆電、手機等，與台灣產業鏈息息相關，台廠將會首當其衝。

「美國若再對剩餘3250億美元的中國進口品課稅，將波及半導體終端應用市場，」台灣經濟研究院台灣歐洲研究中心主任葉基仁也指出，美中貿易戰短期內對我國半導體產業影響還不明顯，但美國若再課徵剩餘課稅，將衝擊我國半導體產業。他建議，廠商應持續投資台灣，強化研發及生產能量，並增強對新南向國家的出口。

「美中貿易戰因即將選舉，短期內變動幅度不大，但要落幕也不易。」吳中書認為，短期間內國際經濟整體動能雖然下滑，但雲端、大數據、人工智慧、金融科技、5G、6G、量子、綠能與永續發展等新科技與觀念的日新月異，可能使產業的汰換、加速經濟板塊的調整，如何迎合趨勢發展，因應可能衝擊並提升競爭力，是企業營運刻不容緩的議題。

經濟成長趨緩

吳中書分析全球經濟走勢指出，主要國家（中、美、日、歐等國）經濟呈現趨緩、經濟動能向下調整，雖有通膨但都在合理範圍，不構成威脅、主要國家失業率下降，勞動市場仍屬平穩。

吳中書提醒，影響國際經濟的不確定因素仍多，包括中美霸權角力、美國聯邦銀行貨幣政策方向、國際能源價格走勢、動盪不安的國際資本與匯率市場，日韓、伊朗、北韓、兩岸、英國脫歐等干擾。

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