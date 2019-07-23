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中共前總理李鵬逝世 享耆壽91歲

就業增、薪水加、退稅多等效應 今年民間消費保溫

2019-07-23 19:30經濟日報 記者江睿智╱即時報導

儘管我外銷接單情勢未見好轉，內需仍保溫。經濟部今日指出，就業和薪資成長加上來台旅...
儘管我外銷接單情勢未見好轉，內需仍保溫。經濟部今日指出，就業和薪資成長加上來台旅客增，零售業下半年有撐，預計將溫和成長。圖／聯合報系資料照片
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儘管我外銷接單情勢未見好轉，內需仍保溫。經濟部今（23）日指出，就業和薪資成長加上來台旅客增，零售業下半年有撐，預計將溫和成長。

經濟部今日公布6月零售業營業額為3,113億元，年增4.5%。餐飲業營業額686億元，年增5.1%。雙雙都創下歷年同月新高。

經濟部統計處副處長王淑娟表示，我國外銷表現欠佳，似乎並沒有影響到內需。主要是有三大因素支撐。首先是就業和薪資情勢好轉，可支配所得增加。今年1至6月平均就業人數1148萬人，增加7.4萬人；1至5月本國人平均每月經常性薪資成長2.32%，若加計獎金及加班費，平均每人每月總薪資增加1245元。就業人數、薪資都增加，消費也跟著增加。

她表示，其次是來台旅客人數增加，今年1至5月，來台旅客人數成長13.1%，增加零售業銷售額。第三是，財政部今年實施所得稅制優化，退稅戶數高達319萬戶，比去年還要多，民眾就有多一點錢消費。

展望未來，王淑娟表示，零售業在貨物稅減免及節能家電補助下，可望推升消暑家電銷售業績，加上逢車商民俗月前銷售競賽衝刺期，預期年增率可望續呈增勢，預期7月零售業呈年增2%至5%。

她進一步指出，零售業營業額去年上半年屬高基期，今年上半年仍呈不錯表現；在去年下半年基期相對偏低情況下，預期今年下半年零售業營業額將呈溫和成長，不受到外需疲弱影響。

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