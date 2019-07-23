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意外！因這行業由負轉正 製造業生產下半年有望成長

2019-07-23 18:48經濟日報 記者江睿智╱即時報導

6月製造業生產傳出好消息。經濟部今（23）日指出，6月電子零組件業生產由連續6個...
6月製造業生產傳出好消息。經濟部今（23）日指出，6月電子零組件業生產由連續6個月負成長負轉為正成長2.81%。 本報系資料庫
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6月製造業生產傳出好消息。經濟部今（23）日指出，6月電子零組件業生產由連續6個月負成長負轉為正成長2.81%，其中積電電路業年增9%，是最大貢獻來源，使得6月製造業生產指數呈年減0.61%，減幅明顯收歛，預計下半年轉為正成長。

經濟部統計指出，6月工業生產指數為107.02，年減0.39%，其中製造業生產指數106.78，年減0.61%，雙雙創下歷年同月第3高。

若進一步觀察製造業各業別，經濟部統計處副處長王淑娟指出，6月傳統產業生產疲弱，但科技產業表現不俗。其中，電腦電子產品及光學製品業年增23.18%，為連續第9個月二位數成長，主因是美中貿易戰下，台商回流，伺服器、交換器、路由器等擴增國內產線，以及汽車電子控制器、恆溫控制器、5G無線通訊設備、半導體檢測設備需求強勁所致。

而6月電子零組件業生產指數為111.73，年增2.81%，意外轉為正成長，其中，積體電路生產年增9%，雙雙創下歷年同月最高，也結束連續6個月負成長之走勢。

王淑娟指出，6月電子零組件業生產轉為正成長，積體電路生產是最大貢獻來源，主因是半導體客戶端庫存順利去化，高階製程晶圓代工訂單成長。不過，液晶面板及其組件業則受到中國大陸新產能陸續開出影響，致年減14.87%。

她進一步分析積體電路業生產狀況，指我國最主要是晶圓代工，6月高階製程接單多，出貨也多，單價也比較高，因此對製造業生產挹注動能。

至於6月傳統產業生產，仍全面下跌。其中，機械設備業因美中貿易紛爭的不確定性，企業放緩設備投資步調，年減20%；而汽車及其零件業年減2.33%，主因汽車零組件外銷需求減少，加上客貨兩用車受進口車排擠而減產所致。化學原材料業年減3.56%，基本金屬業年減9.79%。

整體而言，王淑娟表示，美中貿易戰抑低全球經濟成長動能，但國內半導體高階製程接單活絡，以及伺服器、網通業者擴增國內生產線，6月製造業生產減幅較上月收歛；第2季製造業生產指數年減0.64%，亦較第1季減幅4.61%明顯收歛。累計今年上半年製造業生產年減2.6%。

經濟部預估，下半年進入傳統生產旺季，7月生產將較6月增加，年增率持平，甚至有機會轉為微幅正成長。而相較去年下半年基期偏低，因此預估今年下半年製造業生產有望轉為正成長之態勢。

工業生產指數製造業經濟部
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