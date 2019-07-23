雙子星案遭駁回 南海馬頓槓上投審會

2019-07-23 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



台北雙子星聯合開發案。 聯合報系資料照片 分享 facebook 經濟部投審會日前駁回雙子星案，昨天(22)日也發新聞稿強調駁回雙子星案「於法有據」。南海控股投標團隊南海馬頓今(23日)表示，對於投審會及行政院發言人Kolas Yotaka所指「雙子星所在的地點是國家首都重要的交通樞紐、是開通台灣門戶的重要位置」，如何構成「國家安全威脅」無法理解，更好奇投審會是如何「參考歐美等國」，而「採取較過去嚴格的措施」，南海控股說：「這種說法有種『畫虎類犬』的感覺。」

南海馬頓發言人高慧嬴表示，台灣法律清楚訂定行政機關權限，根據外國人投資條例， 是以負面表列方式進行審查，只有在實際證據足以認定外資未如實申報卻進行「負面表列清單」的投資業別時，投審會才有駁回外資投資申請的權限。而「負面表列清單」 的制定及定期更新，已將牽涉國家安全考量的投資業別納入，因此「負面表列清單」之外的投資，依法准許外資進入。同樣是管理投資的「兩岸人民關係條例」就透過不同的「正面表列清單」方式管理大陸資金在台灣的投資，顯然兩者之間的管理是不同的。而南海馬頓就是被清楚認定的外資，連這一次駁回申請的文件中也認定南海是外資。

南海馬頓更指出，投審會和行政院發言人指「雙子星所在的地點是國家首都重要的交通樞紐、是開通台灣門戶的重要位置」，又是有國家安全疑慮的原因，為什麼該案基地本身的使用分區比照「第四種商業區」，營業項目定義為商場、辦公、旅館三項，都是全面對外資開放的投資業別。究竟是因為開發案所在地是「首都重要的交通樞紐」，還是因為它是「門戶」，所以有國安疑慮？台灣還有什麼「交通樞紐」或者「門戶」會有同樣國家安全疑慮，這些開發案是否應該被列入外國人投資條例所定義的「負面表列清單」之內。看來台灣的立法機構還是過於流程繁瑣，既然都同屬一黨，台灣行政部門不如直接立法。

南海馬頓也說，投審會及行政院認為「雙子星案與國家安全高度相關」、「雙子星所在的地點是國家首都重要的交通樞紐、是開通台灣門戶的重要位置」，既然這樣C1/D1聯開案都不應該設定為「國際標」，更不能有外資參與，而且過去六次招標都不符合國安要求。

南海馬頓強調，希望經濟部盡快說明外資公司是否能夠在C1/D1聯開案中參與經營，如在商場內租用面積開設百貨公司，或者經營酒店，或者租用辦公樓層；譬如若外資銀行計劃承租大部分辦公樓作為其台灣總部，是否有違國家安全考慮？大陸旅行團是否能夠入住 C1/D1 聯開案內的酒店，或者在該商場內購物？投審會是否認為台北市政府，不論今天的柯文哲市長，或者之前的幾任市長，甚至是日後的市長，都不應該將C1/D1聯開案以「國際標」形式招商。

南海馬頓指出，根據台灣法律，南海馬頓團隊及中國數碼信息公司均為外資而非陸資企業，外國人投資條例，或其他任何台灣法律，包括兩岸人民關係條例，都完全沒有說明「受中國大陸政府或人民掌控或影響該國內事業營運」是指什麼，也沒有任何法律解釋過國安「疑慮」是如何成為「國安威脅」的，因而其結果就是投資案「予以駁回」。投審會的說明充滿錯誤敘述南海馬頓團隊的實際情況，讓人無法相信幫助投審會委員整理資料的，是具有法律知識、經驗的合格公務員。