因應中美貿易戰協助企業布局 評估印尼泗水與泰北園區

2019-07-23 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



行政院政務委員龔明鑫今表示，為因應美中貿易戰，政府協助企業在海外策略佈局時程將提前進行，目前正評估台灣智慧產業進駐印尼泗水與泰國北部園區，最快明年就能啟動細部談判。記者鄭鴻達／攝 分享 facebook 行政院政務委員龔明鑫今表示，為因應美中貿易戰，政府協助企業在海外策略佈局時程將提前進行，目前正評估台灣智慧產業進駐印尼泗水與泰國北部園區，最快明年就能啟動細部談判。

龔明鑫表示，政府推動產業升級，讓台灣廠商從第一階段的零組件與代工，進階第二階段的系統整合輸出，將國內成熟的示範應用輸出到海外，第三階段則是國際策略佈局，也就是主動瞭解合作國家的需求，協助對方發展。

龔明鑫指出，美中貿易戰發生後，政府協助台商在海外策略佈局的時程提前進行，目前將重點放在新南向國家與邦交國，包括馬來西亞、印尼和泰國，都有表達希望台商前去投資布局智慧產業的意願，政府也有與友邦聖文森和史瓦帝尼討論。

龔明鑫說，現在策略布局進行中的案子，包括印尼泗水的綜合性產業園區，規劃以「園中園」的形式，提供100公頃土地作為台灣專區，希望智慧產業和電子業可以前往投資；駐泰代表童振源也正在向泰國洽談，泰北工業區預定地也有意以「區中區」的方式，提供台灣智慧製造、數位經濟與智慧醫療等產業進駐，作為台灣智慧產業示範區，中興社與中華電信已前往考察評估；馬來西亞則向台灣的智慧城市產業招手。

他說，目前正在考量各個案子的優先順序，印尼與泰北可望在明年啟動細部談判，將會盡快跟相關國家政府與台灣廠商溝通。

龔明鑫表示，策略布局除了考量產值，也要評估全球產業布局、區域整合、對方需求與台灣產業的能量等因素，如果能幫助台灣加入區域整合，更是額外加分。

另外，美國參議院通過議案，「美國海外私人投資公司」OPIC將進入轉型，將於2019年10月轉型為「美國國際開發融資公司」（DFC）。投資上限也擴增為600億美元，比原來上限增加一倍之多，並鎖定東南亞投資。龔明鑫坦言，行政院也有與美國談到在東南亞的融資合作，但尚未經院長蘇貞昌拍板定案。

龔明鑫指出，美國財政部主管國際市場代理助理部長蘇騏（Mitchell Silk）日前訪台，也有到行政院，討論台美共同發展印太地區的能源及基礎設施市場等議題。