6月批發業營業額年減6％ 估7月也難翻紅

2019-07-23 16:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



資料來源：經濟部統計處 分享 facebook 經濟部今（23）日發布6月批發、零售及餐飲業營業額統計，由於美中貿易紛爭干擾，市場需求減緩，加上記憶體相關電子零組件價格滑落，以及鋼鐵價格較去年同期下跌，批發業營業額年減6%，預估7月也難翻紅。

根據經濟部統計，6月批發業營業額8,344億元，年減6%；上半年營業額4兆9,376億元，也較去年同期減少3.4%。

另一方面，6月零售業營業額3,113億元，年增4.5%。其中，綜合商品零售業年增6.6%；汽機車零售業年增9.3%，主因新車銷售持續增溫，加上電動機車銷售亮眼；電子購物及郵購業年增9.0%，主因年中慶檔期熱銷，加上行動購物明顯成長；布疋及服飾品零售業年增4.5%，主因促銷活動、店面擴增及精品買氣活絡。

藥品及化粧品零售業年增3.9%，主因拓展門市及優惠行銷活動提振買氣；家用器具及用品零售業年增3.9%，主因大型業者展店及年中慶促銷所致；資通訊及家電設備零售業年減1.2%，主因天候多雨，影響空調商品銷售表現。累計上半年零售業營業額1兆8,700億元，較去年同期增加1.7%。

至於6月餐飲業營業額686億元，年增5.1%，其中餐館業逢端午節連假及畢業季聚餐商機，年增5.7%；飲料店業因展店及進入冰飲品銷售旺季，年增3.2%。累計上半年餐飲業營業額為4,047億元，較去年同期增加4.9%。

經濟部分析，由於美中貿易紛爭未解，國際原物料價格走跌，加上去年比較基數高，預估7月批發業營收年增率續呈負成長。

零售業則在貨物稅減免及節能家電補助下，可望推升消暑家電銷售業績，加上逢車商民俗月前銷售競賽衝刺期，預期年增率可望續呈增勢；餐飲業也因進入暑假旅遊旺季以及消暑飲品需求高峰，營業額可望延續成長態勢。