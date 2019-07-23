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上半年製造業生產指數年減2.6％ 但這產業逆勢成長

2019-07-23 16:25經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

資料來源：經濟部
資料來源：經濟部
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經濟部統計處今（23）日指出，美中貿易摩擦紛擾抑低全球經濟成長動能，波及我國傳統產業生產活動，但在國內半導體高階製程接單活絡，以及伺服器、網通產品業者擴增國內產線激勵下，6月製造業生產指數雖較去年同月減少，但減幅已較上月、上季明顯收斂；累計今年1至6月製造業生產較上年同期減少2.60%。

經濟部公布6月製造業生產指數106.78，年減0.61%。其中，電子零組件業年增2.81%，結束連續六個月負成長，其中積體電路業年增9%，主因客戶端庫存順利去化，高階製程晶圓代工訂單成長，但記憶體需求續疲，抵銷部分增幅；液晶面板及其組件業因中國大陸新產能持續開出，加上電視、手機銷量不如預期，抑制國內面板生產動能，彩色濾光片、LCD 用玻璃基板亦連帶減產，致年減14.87%；累計1至6月年減5.28%。

化學原材料業年減3.56%，主因美中貿易摩擦及石化原料價格仍處低檔，影響下游廠商提貨意願，加上部分石化廠工安事故復工後，產能尚未完全恢復，但化纖原料因新增產能挹注，抵銷部分減幅；累計1至6月年減3.90%。

基本金屬業年減9.79%，主因受美歐對進口鋼材課徵高關稅影響，外銷接單鈍化，國內機械、汽車等下游產業需求亦顯疲弱，加上部分鋼鐵大廠設備檢修，致鋼胚、棒鋼、冷軋鋼捲板等減產；累計1至6月年減5.04%。

值得注意的是，電腦電子產品及光學製品業年增23.18%，已是連續第九個月二位數成長，主因在美中貿易緊張情勢影響下，廠商陸續移轉生產基地，國內伺服器、交換器、路由器等產能顯著提升，汽車電子控制器、恆溫控制器等產品訂單亦明顯成長，加上5G無線通訊設備、半導體檢測設備等需求活絡所致；累計1至6月年增26.62%。

但幾家歡樂幾家愁，機械設備業年減20%，主因美中貿易紛爭增添經濟前景的不確定性，企業放緩設備投資步調，致電子生產設備、滾珠螺桿、線性滑軌、工具機等持續減產；累計1至6月年減12.26%。

汽車及其零件業年減2.33%，主因汽車零組件外銷接單減少，加上客貨兩用車受進口車排擠而減產；累計1至6月較上年同期減少4.41%。

經濟部分析，全球經濟前景不確定性仍高，影響企業投資與終端消費信心，但下半年進入傳統生產旺季，消費性電子新品將陸續推出，加上5G基礎建設、人工智慧、物聯網等新興應用持續擴展，以及部分廠商持續提升國內生產能量，可望挹注我國製造業生產動能逐漸回升，預期7月製造業生產指數將較6月增加。

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