不能再靠大陸那套 台商投資東協準備好了嗎？

2019-07-23 12:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



近來許多台商因為勞動力成本及為貼近客戶需求，逐漸布局東協市場。安侯建業聯合會計師事務所提醒，由於語言、文化、風土民情上仍有差異，台商無法直接複製過去投資中國大陸經驗，無論是貿易或設廠生產，仍須考慮當地的產業政策、水電基礎建設、交通、市場需求、產業鏈及競爭者，避免造成不必要的風險。

為協助廠商布局東協市場，經濟部攜手KPMG安侯建業聯合會計師事務所，今日舉辦「2019台灣-東協、印度投資策略夥伴論壇」，邀請菲律賓、泰國、越南、緬甸、馬來西亞、印尼與印度等國投資官員介紹合作商機，已在當地投資有成的宏全、建大、聚陽等投資大廠也共襄盛舉。

經濟部次長王美花指出，在這波美中貿易衝突影響下，造成國際供應鏈的結構性轉變，更突顯全球布局、分散風險的重要，經濟部一方面推動「歡迎台商回台方案」，希望台商可以將高階、高附加價值產線留在台灣，另一方面也希望在「新南向政策」推動下，針對廠商需求與產業特性，引導移往新南向國家布局，協助移轉生產基地。

王美花表示，東協成為台商海外投資布局重點區域，但在這些國家面臨的挑戰也不少，包括投資需求用地難尋，一些區位較佳的工業區多已飽和；行政效率或申辦時程冗長，產業供應鏈體系不完整、技術或非技術勞工的供應、語言文化的隔閡等，這些都需要與各國一起合作，協助廠商排除投資障礙。

安侯建業稅務投資部執行副總丁傳倫則表示，東協及印度擁有將近20億人口的充沛勞動力，近年許多台商先在各國當地生產製造後出口，利用各國已經簽署的自由貿易協定（FTA）降低關稅壁壘，有效規避先進國家的貿易壁壘。

另一方面，東協各國GDP逐年成長，中產階級逐漸擴增，消費力上升，擁有不容小覷的內需市場，台商也可以考量在當地進行銷售，無須只專注在外銷於美國等先進國家，達成市場多元化，使企業版圖擴大。

丁傳倫也提醒，台商進軍東協時，由於語言、文化、風土民情上的差異，無法直接完全複製過去投資大陸經驗，仍須考慮當地的產業政策、水電基礎建設、交通、市場需求、產業鏈及競爭者，避免造成不必要的風險。

除了投資和營運架構考量，也要善用各國提供的租稅優惠降低投資成本，以及遵循當地的稅務法規及勞動法規等相關投資訊息。