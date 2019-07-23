台灣汽電共生暨新光紡織太陽能電廠落成

2019-07-23 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



新光紡織響應政府綠能政策，設置約5MW的太陽光電，鄭文燦相信透過新光紡織設置太陽光電的成功案例，更能帶動本市產業界配合。記者鄭國樑/攝影 分享 facebook 台灣汽電共生暨新光紡織太陽能電廠今天上午舉行落成典禮，桃園市長鄭文燦表示，全力配合中央政府綠能政策，積極推動再生能源發展。

鄭文燦表示，新光紡織契約容量為2500kW，未來將可能被列為用電大戶，該公司早已響應政府綠能政策，設置約5MW的太陽光電，這是北部第二大發電廠政府零補助，民眾零負擔，全部商業使用政府零補助，相信透過新光紡織設置太陽光電的成功案例，更能帶動本市產業界配合。

鄭文燦指出，截至107年，桃園市累計再生能源裝置容量達354.4MW，是北區部縣市(苗栗縣以北)最高，其中太陽光電為123.7MW、風力為100.7MW、其他能源(含水力)為130MW。為整合市府各局處資源，加速綠色能源之推動，帶動綠能產業發展，桃園市政府於107年2月6日成立「綠能專案推動辦公室」，做為綠能單一窗口，推動再生能源政策及受理申請。

鄭文燦說，桃園市政府積極推動各項再生能源政策，包括公有房舍屋頂標租設置太陽光電、私有再生能源設備補助、綠能屋頂全民參與計畫、離岸風力發電、用電大戶設置10%綠能設備等。106年開始實施「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」，其中第25條規定轄內契約容量5000kW電力用戶須裝設10%以上之綠能設備或節能設備。