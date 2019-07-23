搶中秋節商機 cama café「咖啡+茶分子」禮盒搶市

2019-07-23 12:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



中秋節送禮商機超過20億元，連鎖咖啡品牌Cama café今年與在地茶品牌「不二堂 Ateliea Tea」推出限量中秋禮盒，還是目前台灣市場上唯一的「咖啡+茶分子」手沖濾掛組合，自即日起至9月22日販售，8月31日前還享有優惠價。

Cama café這次以「在地的禮，送給在意的你 TASTE OF TAIWAN」做為主題，讓咖啡、茶、茶食三種需求一次滿足，以選自Cama榮獲IIAC義大利國際咖啡評鑑金獎與美國Coffee Review評鑑傑出等級雙重肯定的「義式咖啡豆」，搭配不二堂創新推出「茶分子」手沖濾掛，是來自台灣海拔2,100公尺的梨山高山烏龍茶，以手沖茶分子實驗法則，融合東西方飲茶文化釋放茶葉原味，再加上以台灣米製成的古早味台式茶點「米香餅」，打造出一款適合闔家團圓，健康無負擔的送禮新選擇。

同時，Cama café也自即日起推出三款水果冷萃咖啡，口味有檸檬、蜜柑，以及鳳梨，每一杯都有整片完整水果果乾，並添加原汁，清爽、酸甜又沁涼。

其實「水果冷萃咖啡」起源來自東南亞國家，因為熱帶地區天氣燥熱，故當地逐漸發展起將水果加入黑咖啡的習慣，這樣咖啡喝起來既爽口又能消暑，Cama café也瞄準這波風潮，其中今夏推出的鳳梨冷萃咖啡，還是全台獨賣。