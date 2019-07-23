東元董座：越南美福馬達廠 將成東元東南亞生產中心

2019-07-23 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



東元越南美福高效率馬達廠啟用， 將成為東元在東南亞的生產中心。特派記者張義宮／攝影 分享 facebook 東元董事長邱純枝今日表示，東元集團2008年買下美福三工業區50公頃的這塊土地，2016年年底積極進行開發，目標是建造一座「現代化科技的智慧園區」，要為美福工業區的升級共同努力。2018年初完成土地合約簽訂後，快速進行建廠規劃，施工，並對外招商，今日「東元科技工業園」第一期成果呈現在各位的眼前就是這座「東元越南美福高效率馬達廠」。

邱純枝表示，這是一座節能、智慧化的工廠，它實踐了東元「節能、減排、智能、自動」的願景：美福工廠使用環保塗料，可以大幅減少空氣污染達30%；採用先進的單一連續烤箱設計，每年可省下超過60%的電費。

電工線的機械自動化除提高人、機生產效率，並可確保品質，工廠內與台灣總部可同步連線即時監控設備及各項製程的完善率，透過可視化管理掌握並提升管理效率。

所舉這些例子，說明了東元要在越南平陽省打造現代化生產基地的決心，而且，這座廠房己經具備了工業4.0的基礎和擴充能力，希望能成為美福工業區指標性的亮點廠商，吸引更多國際大廠進駐，也是對本工業區創新、升級的具體承諾和實際行動。

邱純枝強調，未來，美福馬達廠將成為東元在東南亞的生產中心，就近供應東南亞紐澳市場外，受中美貿易戰的影響，美福廠，也將成為美國市場的主要供應廠。美福設廠不只是東元響應台灣政府的新南向政策的行動，更是看好美福三工業區的樞紐位置，平陽省的交通和公共設施日漸成熟，產業供應鏈逐漸形成，未來的發展應該是潛力無窮，東元的馬達廠只是投資的第一步，「東元科技工業園」還在規劃新的投資項目，優先進駐的除了東元集團協力廠商，多家集團內企業外，其他也有多家包括物流、高科技業者，都在積極的洽談當中，希望能吸引更多優質台商進駐園區，形成台商聚落。