全球熱錢湧進越南 經部：現在越南搶工搶得很厲害

2019-07-23 11:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



美中貿易戰的持續衝突，讓越南成為東協各國中目前最熱的投資國家。但，經濟部次長王美花今（23）日示警，確實有很多台商反映，現在越南搶工搶得很厲害，因此，經濟部建議，原本在越南就有地的台商，還是可以到越南試看看，但若在越南完全沒有土地的，則較建議將生產線移往其他東協各國，否則到了越南，地和人都是問題。

財經專家謝金河指出，在東協各國中，越南是他最看好的生產聚落，但他也提醒越南在外商大舉進來之後，已產生土地價格快速飆漲，以及工資的快速升高。

王美花今出席「台灣-東協、印度投資策略夥伴論壇」時表示，美中貿易戰已造成國際供應鏈的結構性轉變，而這樣的轉變，台灣的半導體、3C、機械設備和工具機產業尤其面臨嚴峻考驗，更突顯全球布局，分散風險的重要。

王美花表示，經濟部除歡迎台商將高附加價值的產線移回台灣，截至目前為止通過審查將回台投資的廠商已達93家，同時也積極協助台商新南向布局，針對廠商需求與產業特性，有次序引導移往新南向國家布局，協助移轉生產基地。

謝金河也示警，川普的關稅大刀已經揮下，美中貿易戰是一場持久戰，肯定會打打停停影響很久。

王美花進一步指出，為降低美中貿易衝突的影響，東協與印度現已成為台商海外投資布局的重點區域，然而台商在這些國家投資布局面臨的挑戰也不少。包括：投資需求用地難尋、一些區位較佳的工業區多已飽和或成本較高、行政效率或申辦時程冗長、產業供應鏈體系不完整、技術或非技術勞工的供應、語言文化的隔閡等。

不過，王美花也提醒，即使到了新南向國家，台商一定要注意，「自動化設備的提升」才能解決長遠的問題，儘管現在新南向各國的勞力相對比台灣充分很多，現階段需要大量生產的產業，經濟部建議仍需要到新南向國家，但5年、10年後，新南向國家一樣會面臨同樣缺工的問題，自動化設備的建置才能因應快速飆漲的工資。