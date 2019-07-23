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國安局官員走私菸品 華航參一腳？傳牽動高層人事

搶救雙子星資格南海發4箭 捷運局：不會同意展延

2019-07-23 11:28聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台北雙子星聯合開發案風波不斷，最優申請人南海團隊上月遭經濟部投審會駁回專案公司申請案後，昨連發4箭搶救，分別是對投審會駁回案提訴願、7月5日針對市府展延簽約期限向法院申請假處分11日遭駁回一事提抗告、針對市府7月10日通知限期30天內簽約一事另提假處分，及向北市府以進行訴願為由再提展延簽約期限；對此，北市捷運局表示，今天有收到南海展延申請，但原則上依投資人須知規定仍不會同意。

捷運局主秘王偉表示，南海團隊昨針對第一次假處分提抗告，並另案再提第二個假處分，捷運局都會尊重法院法官判斷；而南海第二個假處分可能涉及7月10日市府不同意南海展延簽約期限並限南海30天內簽約的公文，因此會找律師準備回應法官提問。

王偉說，依照投資人須知規定，原則上限期30天內簽約的通知函發出後，不會再接受展延申請，南海的特殊狀況確實是第一次碰上，總之一切會先照規定辦理，若期限內沒簽約，將視南海放棄申請人資格，這也是市府目前唯一的「盾」；另考量通知函當時送達已是下午，雖照規定是送達日起算第1天，為避免爭議、確保滿30天，簽約期限改為8月9日。

王偉說，預計8月9日期限後再視南海提訴願、抗告、假處分的情況，才決定下一步究竟要找次優申請人遞補或乾脆重新招標；若屆時法官認同南海所提的假處分，捷運局也會遵照法官意見辦理；若訴願、抗告、假處分結果還沒出爐，原則上等候結果才取消南海資格較穩妥，但也會與律再討論是否可能不等法院等結果，直接依規繼續跑程序。

位於台北車站旁的台北雙子星聯合開發案風波不斷。圖／聯合報系資料照片
位於台北車站旁的台北雙子星聯合開發案風波不斷。圖／聯合報系資料照片
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