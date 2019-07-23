東元越南智能自動馬達產線 今日啟用

2019-07-23 08:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



東元（1504）進軍南向又有重大突破，在越南平陽省的東元美福工業區的新建智能自動馬達產線，今（23）日舉行開幕儀式，由東元集團會長黃茂雄、副會長劉兆凱，及東元董事長邱純枝「三巨頭」主持，結合智能化、自動化、和節能環保的特色，來成為東元最先進的東南亞馬達生產基地，挹注下半年業績向上可期。

東元美福工業區共有50公頃，其中4.2公頃、斥資超過千萬美元，作為東元的新建智能自動馬達產線，包括有新廠智能系統、電工自動化作業、真空凡立水連續爐、機械手噴塗、集中烤箱等。

邱純枝表示，另一部分作為工業園區，土地高達近46公頃，由東元集團招商中，要以科技成份高的行業為主。

東元是全球的馬達主力供應大廠，因應東協市場龐大的需求，以及作為美中貿易戰最佳化的生產布局，將大陸外銷美國市場的馬達，將由越南及台灣據點出貨，將可有效避開關稅障礙。

東元在東南亞以越南為主生產小馬達，將由原先年產能20萬台，加快提高到明年的年產能可達30萬台，擴增產能；在美福工業區啟用新馬達廠之後，將可扮演生力軍，提高產能供應市場的需求，挹注東元在下半年的業績向上可期。

招商的部分，東元強調，要以科技成份高的行業為主。東元到越南建廠的概念，跟到中國建廠的想法不一樣，一開始就要引進比較環保的製程，比較好的自動化，甚至是海外第一個廠整個工廠，監控自動化跟台灣連線，跟台灣管理同步，旗下東捷資訊即扮演資訊化、智能化的重要角色，並跟研華策略聯盟，拓展台灣、大陸市場外，越南是第一個非大中華區前進的新事業。

去年東元合併營收501.04億元、稅後純益31.5億元，每股純益（EPS）1.59元；第1季稅後純益7.06億元，每股純益0.32元，優於去年同期。今年前六個月合併營收240.64億元，年減5.1%。

整體來看，下半年營運會優於上半年，今年業績力拚小幅成長，獲利要比去年好。