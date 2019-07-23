親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

一張照片道盡香港悲哀！政治憤怒背後藏更深沉的問題

國安局走私菸案 北檢訊後聲押侍衛官吳宗憲

東元越南智能自動馬達產線 今日啟用

2019-07-23 08:25經濟日報 記者張義宮╱即時報導

東元（1504）進軍南向又有重大突破，在越南平陽省的東元美福工業區的新建智能自動馬達產線，今（23）日舉行開幕儀式，由東元集團會長黃茂雄、副會長劉兆凱，及東元董事長邱純枝「三巨頭」主持，結合智能化、自動化、和節能環保的特色，來成為東元最先進的東南亞馬達生產基地，挹注下半年業績向上可期。

東元美福工業區共有50公頃，其中4.2公頃、斥資超過千萬美元，作為東元的新建智能自動馬達產線，包括有新廠智能系統、電工自動化作業、真空凡立水連續爐、機械手噴塗、集中烤箱等。

邱純枝表示，另一部分作為工業園區，土地高達近46公頃，由東元集團招商中，要以科技成份高的行業為主。

東元是全球的馬達主力供應大廠，因應東協市場龐大的需求，以及作為美中貿易戰最佳化的生產布局，將大陸外銷美國市場的馬達，將由越南及台灣據點出貨，將可有效避開關稅障礙。

東元在東南亞以越南為主生產小馬達，將由原先年產能20萬台，加快提高到明年的年產能可達30萬台，擴增產能；在美福工業區啟用新馬達廠之後，將可扮演生力軍，提高產能供應市場的需求，挹注東元在下半年的業績向上可期。

招商的部分，東元強調，要以科技成份高的行業為主。東元到越南建廠的概念，跟到中國建廠的想法不一樣，一開始就要引進比較環保的製程，比較好的自動化，甚至是海外第一個廠整個工廠，監控自動化跟台灣連線，跟台灣管理同步，旗下東捷資訊即扮演資訊化、智能化的重要角色，並跟研華策略聯盟，拓展台灣、大陸市場外，越南是第一個非大中華區前進的新事業。

去年東元合併營收501.04億元、稅後純益31.5億元，每股純益（EPS）1.59元；第1季稅後純益7.06億元，每股純益0.32元，優於去年同期。今年前六個月合併營收240.64億元，年減5.1%。

整體來看，下半年營運會優於上半年，今年業績力拚小幅成長，獲利要比去年好。

東元越南
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

財星500大…鴻海升至23 它連續六年居冠

2019-07-23 00:58

雙子星案／柯文哲：據說「選完仍會給」海南

2019-07-23 00:34

名家觀點／Fed為降息找到說法

2019-07-23 01:46

雙子星案／南海提訴願 槓投審會

2019-07-23 00:28

工總白皮書 期許產業因應貿戰創新升級

2019-07-23 00:24

6月外銷訂單連8黑 7月恐更慘

2019-07-23 00:19

外銷接單連八黑 本月不樂觀

2019-07-22 23:26

雙子星案 南海採四法律途徑

2019-07-22 23:26

台商回流 海外生產比重降

2019-07-22 23:24

工總喊話 盼解兩岸僵局

2019-07-22 23:22

陸資來台 上半年減65%

2019-07-22 23:22

雙子星案／北市府：8月9日是大限

2019-07-22 23:21

雙子星案／投審會：駁回 於法有據

2019-07-22 23:20

製造業就業人數連六減 半年來減少逾9千人

2019-07-22 21:23

不景氣影響勞動市場 製造業就業人數連5月下滑

2019-07-22 20:17

不漲電價是為「選舉考量」？經濟部回應了

2019-07-22 18:35

投審會反駁 南海控股「自行揭露」集團註冊地為中國

2019-07-22 17:55

離岸風電工程申請放寬7休1 勞動委員要通盤考量

2019-07-22 17:53

外銷訂單連8黑！6月年減4.5％

2019-07-22 17:52

畢業季！失業季？6月失業率上升至3.73％

2019-07-22 17:52

雙子星案遭投審會駁回 行政院：表達支持

2019-07-22 17:20

畢業求職旺季 這個行業徵才人數創四年新高

2019-07-22 16:50

適逢畢業季！6月失業率升至3.73％ 創八個月高

2019-07-22 16:47

台北雙子星案南海要提訴願 投審會：駁回於法有據

2019-07-22 16:46

投審會：駁回雙子星案於法有據

2019-07-22 16:36

畢業季影響 6月失業率升至3.73％

2019-07-22 16:24

上半年陸資來台 投資額下滑65.4％

2019-07-22 16:21

副總統：台商回台2.0方案 帶動4萬個就業機會

2019-07-22 15:09

貿易戰衝擊 上半年我對陸投資金額腰斬

2019-07-22 14:36

家族企業長青關鍵密碼：升級、轉型

2019-07-22 14:36

台灣家族企業 10年內有7成陷交棒危機

2019-07-22 14:36

雙子星爭議 南海團隊今明兩天發4箭搶救

2019-07-22 13:06

家族企業接班 陳美伶：靠公私協力一同達成

2019-07-22 12:16

事業單位轉讓經營 移工如何銜接聘僱？

2019-07-22 12:09

雙子星被駁 南海控股2500字批投審會「臆測代替法律」

2019-07-22 11:55

經濟部領軍 台灣餐飲業到大馬「操兵」

2019-07-22 11:47

危老接軌都更取消最小面積限制？ 營建署否認

2019-07-22 11:01

1至6月僑外投資金額35.1億美元 年增16.99%

2019-07-22 10:59

南海自清非中資 痛斥台北雙子星案被突襲式駁回

2019-07-22 10:53
看更多

熱門文章

住宅補貼申請今日開跑 哪些人可受惠？

2019-07-22 10:55

沒賺股利也沒關係 台積電除息後進場1張賺3萬元

2019-07-22 10:18

高鐵推出半價快閃優惠 TGo會員獨享7/22起限時限量搶購

2019-07-22 13:03

蘋果霸王級NB傳要價10萬 預計10月發表

2019-07-23 01:00

中華電MOD自由選套餐 超殺

2019-07-22 23:25

桃捷向資深優秀軌道人才招手 薪資上看76K

2019-07-22 13:52

長榮航祭史無前例低價 刷這張卡飛倫敦只需1.6萬元

2019-07-22 15:56

台塑總裁王文淵考察黑龍江 「台商要走出去」

2019-07-22 16:29

86小舖門市全台剩2家 明年全收攤改線上經營

2019-07-22 16:30

富智康虧損收斂 外資維持鴻海加碼評等

2019-07-22 12:13

長榮推優惠價 華航也推夏季限時促銷優惠

2019-07-22 18:19

全聯海鮮一年狂銷31.2億 為超市之冠

2019-07-23 01:14

南山人壽澄清：8月停售投資型保單非事實

2019-07-22 11:57

和艦上海上市案中止 聯電：主因控制權認定問題

2019-07-22 12:35

華映：已取得海外訂單 朝重整方向努力

2019-07-22 20:22

隆美併入大成鋼 賣窗簾與賣百葉窗的雙贏

2019-07-22 11:44

台北雙子星／外資隊首打破沉默：台灣還是法治國家嗎？

2019-07-22 10:18

聯電旗下和艦登科創板喊卡 專家分析：成敗關鍵2點

2019-07-22 22:11

聯電旗下和艦 撤銷掛牌科創板

2019-07-23 00:26

雙子星被駁 南海控股2500字批投審會「臆測代替法律」

2019-07-22 11:55

和艦上海上市案中止 聯電：卡在控制權認定

2019-07-22 10:41

跟廉航價格差不多...華航超低價 洛杉磯來回1.3萬

2019-07-23 01:13

財星500大…鴻海升至23 它連續六年居冠

2019-07-23 00:58

台中港離岸風電機艙供應廠商 西門子歌美颯公司得標

2019-07-22 17:21

雙子星爭議 南海團隊今明兩天發4箭搶救

2019-07-22 13:06

營業稅電子申報改格式

2019-07-23 01:42

6月外銷訂單連8黑 7月恐更慘

2019-07-23 00:19

國泰航空宣布 完成收購香港快運航空

2019-07-22 13:09

是否廢除印花稅 行政院：財政部尚未提案

2019-07-22 14:07

公債市場罕見零成交 交易員：需要流動性時會出大事

2019-07-22 17:33

越南子公司火災 聚陽：對產能與出貨無重大影響

2019-07-22 09:40

傳前董事長匯款予獨身貴族 德信證：與公司無關

2019-07-22 13:56

Gogoro 分割電池交換平台

2019-07-23 01:12

航空雙雄有計畫降價 共創三贏

2019-07-23 01:12

不漲電價是為「選舉考量」？經濟部回應了

2019-07-22 18:35

境外財產傳承 當心雙重課稅

2019-07-22 23:23

cama進軍行動支付 年底拚興櫃

2019-07-22 14:57

陸方：和艦不具聯芯控制權

2019-07-23 01:06

銅箔基板崛起 聯茂Q3挑戰新高

2019-07-22 14:36

蘋果推霸王級NB 機殼廠利多

2019-07-23 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top