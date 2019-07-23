雙子星案／南海提訴願 槓投審會

2019-07-23 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ／台北報導



台北雙子星聯合開發案。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 經濟部投審會日前以「國安疑慮」為由，駁回南海控股投資雙子星案。南海控股昨天表示，投審會「以臆測代替法律」，且法律定義的投資人身分，並沒有投審會所說的「易受大陸政策影響之外國人」，這是「超法規解釋」，已向行政院提出訴願，要求撤銷投審會的駁回處分。

南海表示，其為香港上市公司，註冊地是百慕達非中國，與台灣市值前卅大上市公司一樣，大部分業務在大陸地區，員工多為大陸籍，但投審會因此認定南海控股不適合在台灣投資，等於「阻斷所有台商返台投資的機會」。

南海指「錯誤認定大陸影響力」

南海指出，投審會已認定南海馬頓團隊為外資投資人，卻以「南海發展母公司南海控股之註冊國家是中國大陸」、「大陸地區人民參與南海控股營運政策甚深」、「南海發展股權全部質押給中國大陸籍的中國數碼信息公司」，此等錯誤法律認知、非法律判斷標準、且非符合實際情況的主觀臆測予以駁回。

南海痛批，「投審會以臆測代替法律，錯誤認定大陸影響力」，且法律定義投資者身分僅有本國人、陸資及外資三類，並無投審會所說的「易受大陸政策影響之外國人」，投審會認定南海是「易受大陸政策影響之外國人」，已構成超法規解釋。

投審會稱「駁回，於法有據」

【記者張語羚／台北報導】經濟部投審會昨天表示，考量百慕達南海控股的財報自行揭露南海集團應視中國內地為集團的註冊國家，加上百慕達南海控股的行政總裁為中國大陸籍，且中國大陸人士高度參與百慕達南海控股的營運與政策方向等，「駁回雙子星案於法有據」。