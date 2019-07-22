製造業就業人數連六減 半年來減少逾9千人

2019-07-22 21:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處今（22）日公布6月失業率為3.73%，較5月上升0.06個百分點，為近八個月來最高。 路透 分享 facebook 主計總處今（22）日公布6月失業率為3.73%，較5月上升0.06個百分點，為近八個月來最高。其中，與景氣連動性最高的製造業，就業人數連續六個月減少，半年來減少了9,000人。

雖然整體的就業人數還在增加，6月就業人數為1,148.8萬人，較5月增加4,000人，以住宿及餐飲業、醫療服務業及社會工作服務業增加3,000人較多，顯示內需表現相對支撐。但製造業的就業人數已經連續六個月下滑，今年1-6月累計減少逾9,000人。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，製造業與景氣的關聯性較大，勞動市場確實有反應景氣擴張力道趨緩的影響。不過，潘寧馨認為，本波就業人數減少的幅度不算太大，雖然連減六個月的趨勢是最久的，但在2008年金融海嘯時曾有單月就業人數減少破萬的現象。

台大國發所教授辛炳隆則認為，針對人頭的調查數據不適合與2008年的金融海嘯相比，人數減幅雖然相對和緩，但製造業的就業人數已經連續六個月減少，確實反映了去年底以來景氣趨於走弱的狀態。

辛炳隆說，過去企業習慣以徵聘、解僱來因應景氣，但近年來台灣人力相當吃緊，勞動市場處於「靜止不動」的狀態，企業學會用「工時縮減」取代「解僱」來應對大環境的景氣狀況。人口紅利消失，企業尋人不易，再加上一例一休對工時的限制，即便景氣不好也不會輕易裁員，因此數據確實反映今年上半年製造業表現不佳的現象。

另外，潘寧馨說，6月失業率攀升，主因是部分應屆畢業生投入尋職行列的影響，因初次尋職而失業的人數就比5月增加了9,000人。不過，經過季調後的失業率為3.74%，較5月下降0.01個百分點，中止季調失業率連三月的上升，潘寧馨說，顯示勞動市場雖有受到去年以來景氣擴張力道趨緩，但情況沒有明顯惡化。

潘寧馨指出，根據近五年資料顯示，6月失業率都會比5月上升0.06-0.09個百分點，因此屬於正常的區間範圍，且大約會緩步走高至8月，近五年6-8月的失業率上升幅度約在0.23-0.28個百分點，待9月季節性因素淡化後，失業率通常就會回穩。