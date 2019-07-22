不漲電價是為「選舉考量」？經濟部回應了

2019-07-22 18:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台灣民生住宅電價全球第三低，但蔡政府不漲電價就是不漲電價，遭外界質疑是為「選舉考量」。記者章凱閎／攝影 分享 facebook 台灣民生住宅電價全球第三低，但蔡政府不漲電價就是不漲電價，遭外界質疑是為「選舉考量」。對此，經濟部今（22）日表示，2017年11月6日經濟部公告「公用售電業電價費率計算公式」，明確建立電價穩定機制，並藉由設置「電價穩定準備」保障台電公司合理利潤，絕無報載壓低費率、討好民眾而因「政治考量」要台電吞虧損的情形。

經濟部指出，由於電價影響民生經濟及物價具有僵固性，電價調整須審慎處理，我國電價公式係保障台電收益，政府並基於照顧民生、穩定物價、節約能源三原則整體調控。

電價公式自2017年11月公告實施以來，台電公司每年提報收支情形，並經由「電價費率審議會」決定是否運用「電價穩定準備」彌補虧損，經過這兩年運作，已兼顧民眾及台電公司權益。

經濟部進一步表示，由於燃料成本占電價成本項超過5成，我國影響電價主要因素是燃料價格，但燃料價格又易受國際政經情勢而波動，倘因每次國際燃料價格波動即進行電價調整，恐帶動物價上漲，故電業法規定設置「電價穩定準備」用以平穩電價，以避免短期電價波動對物價造成影響。

經濟部強調，未來仍將持續依電價公式及電價三原則（照顧民生、穩定物價、節約能源）滾動進行檢討。