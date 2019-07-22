畢業季！失業季？6月失業率上升至3.73％

2019-07-22 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



一年一度的畢業季又到了，不少畢業生會發生「畢業即失業」的現象。新竹就業中心／提供 分享 facebook 一年一度的畢業季又到了，不少畢業生會發生「畢業即失業」的現象，因此主計總處今天公布的6月失業率為3.73%，較上月上升0.06個百分點；經調整季節變動因素後之失業率3.74%，較上月下降0.01個百分點；而上半年失業率平均則為3.68%，較上年同期上升0.02個百分點。

主計總處國勢普查處副處長潘寧欣表示，6月失業率上升的主因為畢業生投入市場只找工作，不過從就業人數觀察，仍然是上升趨勢，目前我國勞動市場雖受景氣擴張趨緩影響，但失業情勢「還算穩定」。

主計總處今天公布，6月就業人數為1148萬8千人，較上月增加4千人或0.04%；上半年就業人數平均為1148萬1千人，較上年同期增加7萬4千人或0.65%。6月失業人數44萬5千人，較上月增加8千人或1.79%；上半年失業人數平均為43萬9千人，較上年同期增加6千人或1.30%。

而6月非勞動力人數為825萬3千人，較上月減少7千人或0.08%；上半年非勞動力人數平均為825萬6千人，較上年同期減少1萬2千人或0.14%。6月勞動力參與率為59.12%，較上月上升0.05個百分點；上半年勞動力參與率平均為59.08%，較上年同期上升0.20個百分點。