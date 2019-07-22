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外銷訂單連8黑！6月年減4.5％

2019-07-22 17:52聯合報 記者張語羚╱即時報導

經濟部統計處今天公布6月外銷訂單為385億美元，與去年同期相比減少18.2億美元...
經濟部統計處今天公布6月外銷訂單為385億美元，與去年同期相比減少18.2億美元，年減4.5％，累積已達連8黑。圖／經濟部提供
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經濟部統計處今天公布6月外銷訂單為385億美元，與去年同期相比減少18.2億美元，年減4.5％，累積已達連8黑。統計處指出，美中貿易戰升溫，因此影響傳統貨品接單動能。

資訊通信產品方面，6月為110.9億美元，年增4.9億美元或4.7%，統計處指出，主因高單價筆電接單成長，加上部分筆電客戶提前下單，不過智慧手機及伺服器需求減緩，抵銷部分增幅。電子產品99.3億美元，則是與5月持平，不過較去年同月減4.3%或減4.4億美元，主因終端需求疲弱，記憶體價格大幅下滑，加上智慧手機逢新舊產品交替期，致接單減少，惟晶圓代工高階製程需求增加，抵銷部分減幅。

光學器材18.5億美元，較去年同月減8.5%或減1.7億美元，主因中國大陸擴充面板產能，市場供過於求，價格續跌。基本金屬製品21.1億美元，較上月減5.5%，較上年同月減15.7%或減3.9億美元，主因受美國加徵關稅及歐盟防衛課稅影響，全球鋼品需求減少，鋼價下跌。

機械產品16.4億美元，較上月減9.4%，較上年同月減22.3%或減4.7億美元，主因受美中貿易紛爭衝擊，業者對機械設備投資保守觀望。塑橡膠製品18.3億美元，較上月減4.3%，較上年同月減9.6%或減2.0億美元，主因國際油價下跌（OPEC 油價年減14.1%），部分產品價格低於去年同期，加上美中貿易紛爭致市場買氣轉弱。

化學品則為16.3億美元，較上月減4.0%，較上年同月減18.5%或減3.7億美元，主因受國際油價下跌及美中貿易紛爭影響，部分產品價格大幅滑落，加上部分廠商定檢，接單減少所致。

國際油價智慧手機
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