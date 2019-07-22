畢業求職旺季 這個行業徵才人數創四年新高

2019-07-22 16:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



受到畢業季影響，主計總處今日公布6月失業率為3.73％，較5月上升0.06個百分點。聯合報系記者謝進盛／攝影 分享 facebook 受到畢業季影響，主計總處今（22）日公布6月失業率為3.73％，較5月上升0.06個百分點。根據統計，6月徵才意願最高為「製造業」，求才人數占整體的42.78%，而為搶攻暑假商機，「住宿及餐飲業」與「批發及零售業」也大量招募第一線人員。

勞動部勞動力發展署「台灣就業通」資料庫統計，6月各公立就業服務機構新登記求職人數總計62,597人，較5月減少0.26％，新登記求才人數為107,322人，較5月減少4.20％，平均每一位求職者有1.71個工作機會。

時值畢業季，製造業徵才熱絡，其中又以「電腦、電子產品及光學製品製造業」成長動能最為強勁，受惠於伺服器、交換器等廠商擴充產能與5G通訊訂單挹注，6月新登記求才人數為4,126人，較去年同月增加1,717人，成長率達71.27％，徵才人數創下近四年同月新高。

徵才人數增加次多為「其他製造業」，6月新登記求才人數為2,386人，較去年同月增加1,324人，年增率達124.67％，也較5月成長104.28％。

勞動部指出，「電腦、電子產品及光學製品製造業」方面，智邦科技、大立光、仁寶電腦、佳世達科技等均在台灣就業通網站大舉徵才。其中仁寶電腦招募的機構工程師、軟體相關專案管理師、國外業務等各式職缺，工作經驗不拘，薪資均上看6萬元。

大立光則徵求60位製程技術員，高職畢業即可，工作經驗不拘，薪資上看38.8K，保障年薪15個月，另加發月獎金、季獎金。

「其他製造業」中，醫療器材相關產業產值逐年成長，其中以隱形眼鏡廠商最受到注目，近年來拋棄式隱形眼鏡盛行，隱形眼鏡出口連11年兩位數成長，前景備受看好，目前加美光學、優你康、昕琦科技、晶碩光學、望隼科技等多家隱形眼鏡大廠均在積極徵才。