適逢畢業季！6月失業率升至3.73％ 創八個月高

2019-07-22 16:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處今（22）日公布6月失業率為3.73%，較上月上升0.06個百分點，為去年11月以來的最高，也比去年同月上升0.03個百分點。其中，6月的失業人數為44.5萬人，較上月增加8,000人，主計總處表示，受部分應屆畢業生投入尋職行業影響，因初次尋職而失業的人數增加9,000人。

由於適逢6月畢業季，若經過季節調整排除，6月的季調失業率為3.74%，較上月下降0.01個百分點，中止季調失業率連續三個月的上升，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，顯示勞動市場雖有受到去年以來景氣擴張力道趨緩，但情況沒有明顯惡化。

不過，雖然整體就業人數還在增加，6月就業人數為1,148.8萬人，較上月增加4,000人，但製造業的就業人數已經連續六個月下滑，今年上半年以來就減少了9千多人。

對此，潘寧馨說，製造業與景氣的關聯性較大，勞動市場確實有反應景氣擴張力道的影響，但就業人數減少的幅度不算太大，且內需表現相對支撐，以住宿及餐飲業、醫療服務業及社會工作服務業增加3,000人較多。

若按教育程度別觀察，以大學程度者失業率 5.32%最高，高中（職）及研究所分別為3.49%及2.85%。