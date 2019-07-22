台北雙子星案南海要提訴願 投審會：駁回於法有據

2019-07-22 16:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台北雙子星聯開案日前遭經濟部投審會駁回，南海馬頓團隊今日痛斥「恐中誣陷、政治抹黑」，並強調所謂「國安疑慮」沒有客觀標準，將為此提出訴願。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台北雙子星聯開案日前遭經濟部投審會駁回，南海馬頓團隊今（22）日痛斥「恐中誣陷、政治抹黑」，並強調所謂「國安疑慮」沒有客觀標準，將為此提出訴願。投審會則發表聲明強調，雙子星案與國安高度相關，審查也未拖延及「奇襲式駁回」，駁回依法有據。

投審會指出，雙子星案為台北市西區門戶計畫建設，且附近捷運、高鐵、台鐵、汽車客運等大眾運輸滙聚，位處大台北地區重要交通樞紐，事涉國家安全。

投審會說明，考量百慕達南海控股的財報「自行」揭露南海集團應視中國內地為集團的註冊國家；百慕達南海控股的行政總裁為中國籍，且中國人士高度參與百慕達南海控股的營運與政策方向。

此外，香港南海發展的股票，已全部質押給香港中國數碼公司，而香港中國數碼公司於截至今年5月31日，中國籍人士對該公司具控制力，而且高度參與香港商中國數碼公司營運、財務、人事方針等因素，投審會據此認定南海集團有受中國政府或人民掌控或影響該國內事業營運的疑慮，決定依據外國人投資條例第7條及第8條認定對國家安全有不利影響，予以駁回。

投審會強調，經濟部雖於去年8月19日依據外國人投資條例核准香港商南海發展有限公司設立台灣分公司，但僅限於經營「H201010一般投資業、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務」，並非針對雙子星開發案的投標資格進行審查，二者不可混淆。

投審會重申，審查沒有拖延，也沒有奇襲式駁回，該案屬社會高度關注案件，投資人雖於今年1月25日提出投資申請，但至3月4日才備齊資料，投審會隨即於3月6日函請各權責機關審查，期間並於5月23日赴立法院專案報告；6月21日收齊各權責機關意見後，即安排於6月26日召開委員會議審議。

投審會也說，參考歐美等國，國家安全均是外國人投資案件審查的核心事項，且近年來更採取較過去嚴格的措施，政府歡迎外商來台投資，但維護國家安全是政府的重要責任，更是外商選擇台灣投資的重要因素。