資誠：未來十年 高達七成台灣企業將面臨交班

2019-07-22 14:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



資誠（PwC）聯合會計師事務所今（22）日舉辦家族企業論壇並發布調查報告，資誠會計師洪連盛指出，隨著家族企業第一代、第二代掌門人的年齡漸長，未來十年之內，可能有高達七成的台灣企業必須面臨交班的壓力。

《2019台灣家族企業傳承調研報告》從去年11月啟動訪談與前測，於今年4月到6月正式發放問卷並回收305份樣本，調查對象皆為台灣家族企業掌權者，洪連盛指出，受訪的家族企業掌權者當中，僅9%家族企業成功傳承三代以上，台灣91%家族企業仍是由第一代與第二代；其中有69%受訪者都已經年屆50歲以上，近十年內就要面臨交班問題。

洪連盛也指出，家族人力資本今年度的調查也發現，台灣家族企業相對較不重視信託、家族憲法、家族辦公室、家族控股等正式治理工具，滿分5分的重視度量表中，僅拿到3.65分，然而早餐會之類的非正式治理工具，則拿到4.14分重視度。

調查也發現，44%的台灣家族企業家有意將企業管理權交給子女或家族成員，10%已經交給子女，33%尚未考慮傳承問題，僅有13%打算交給專業經理人；而若仔細分析企業創始人與企業第二代以上者，對於下一代職業期望則有些差異出現，68%創始人希望子女接家業為，略高於二代以上；77%的企業第二代則希望子女自行創業，對子女未來發展較為開放。

資誠所長周建宏表示，台灣企業多屬中小企業，很難把國外企業經驗整套搬過來，然而台灣人十分重視企業永續，看待企業傳承的形式也較為開放，不一定要傳給自己的小孩，重點是企業能不能接受時代挑戰、創新，這才是家族業主最關心的議題。