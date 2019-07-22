國泰金7月調查：股民樂觀情緒為年初以來最大反彈

2019-07-22 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



國泰金控今天發布7月國民經濟信心調查結果，美中貿易爭端暫獲緩解，經濟信心與股市樂觀情緒齊反彈。景氣與薪資、就業展望樂觀指數同步改善，民眾大額消費意願持續正向。民眾的股市樂觀指數與風險偏好指數均呈現回升，多數民眾認為下半年股市的高點在10500至11000之間。

國發會最新公布的5月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標雖連續五個月上升，但增幅縮小，顯示景氣改善幅度緩慢。然而美、中領袖在6月底的G20會面達成暫緩擴大貿易戰的初步共識，再度激勵民眾信心向上。

調查表示，本月的景氣現況與展望樂觀指數同步改善，分別來到-11.9及-7.0的水準，民眾的就業展望樂觀指數與薪資上漲預期指數也分別上升至-23.2及0.1，代表民眾對於勞動市場轉趨樂觀。

在經濟信心與就業市場的支撐下，民眾大額消費意願與耐久財消費意願同步向上，其中大額消費意願指數為2.9，已連續6個月處在正值，代表民眾消費意願依舊穩健。

國內、外機構對2019年全球經濟成長率的預測下修，已暫告一段落，加上近期台灣公布的經濟數據相對穩健。調查結果顯示，民眾對於2019年台灣經濟成長率的平均預期值，持穩在2.1%的水準，認為可能會跌破2%的比例略降至35.2%。多數民眾並不預期今年會面臨偏高的通膨壓力。