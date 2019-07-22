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國泰金7月調查：股民樂觀情緒為年初以來最大反彈

2019-07-22 12:00聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

國泰金控今天發布7月國民經濟信心調查結果，美中貿易爭端暫獲緩解，經濟信心與股市樂觀情緒齊反彈。景氣與薪資、就業展望樂觀指數同步改善，民眾大額消費意願持續正向。民眾的股市樂觀指數與風險偏好指數均呈現回升，多數民眾認為下半年股市的高點在10500至11000之間。

國發會最新公布的5月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標雖連續五個月上升，但增幅縮小，顯示景氣改善幅度緩慢。然而美、中領袖在6月底的G20會面達成暫緩擴大貿易戰的初步共識，再度激勵民眾信心向上。

調查表示，本月的景氣現況與展望樂觀指數同步改善，分別來到-11.9及-7.0的水準，民眾的就業展望樂觀指數與薪資上漲預期指數也分別上升至-23.2及0.1，代表民眾對於勞動市場轉趨樂觀。

在經濟信心與就業市場的支撐下，民眾大額消費意願與耐久財消費意願同步向上，其中大額消費意願指數為2.9，已連續6個月處在正值，代表民眾消費意願依舊穩健。

國內、外機構對2019年全球經濟成長率的預測下修，已暫告一段落，加上近期台灣公布的經濟數據相對穩健。調查結果顯示，民眾對於2019年台灣經濟成長率的平均預期值，持穩在2.1%的水準，認為可能會跌破2%的比例略降至35.2%。多數民眾並不預期今年會面臨偏高的通膨壓力。

調查顯示，民眾股市樂觀指數上揚至-3.5，為年初以來最大反彈，民眾的風險偏好程度也同步回升至-2.3。近期歷次美、中貿易戰的動向變化均造成民眾股市信心較大幅度的震盪，未來美、中貿易談判仍將持續進行，預期談判期間及最新結果依舊會是左右民眾股市信心的重要不確定性因子。

國泰金控今天發佈7月國民經濟信心調查結果，目前民眾對於股市的信心，相較於年初時的...
國泰金控今天發佈7月國民經濟信心調查結果，目前民眾對於股市的信心，相較於年初時的水準，呈現較樂觀的看法。圖／國泰金控提供
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