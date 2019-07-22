未足額進用身心障礙員工 中興大學、力晶科技居首

2019-07-22 11:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



勞動部今（22）日公告今年4月全國未足額進用身心障礙者義務機關（構）名單，公立單位以中興大學不足額情況最嚴重；私立單位中，力晶科技已經連續12個月居冠。

截至今年4月止，全國依法須進用身心障礙者的義務機關（構）計17,490家，應進用身心障礙者58,640人，實際進用83,443人，超額進用24,803人（占應進用身障者42.30％）。

勞動部指出，未足額進用單位計1,746家（占總應進用家數9.98％），其中公立單位46家，私立單位1,700家；不足進用人數合計2,597人，公立單位不足72人、私立單位不足2,525人。

根據統計，公立單位未足額進用46家，多數是不足進用1人，計有41家，占公立未足額單位89.13％，不足額進用人數由中興大學居首，主要原因是該校配合教育部實施各大專校院教學助理全面納保政策，未及遞補身障人力致不足進用，該校已重新盤點各系所員工數及職缺，並與台中市政府合作持續媒合進用身心障礙者。

至於私立單位未足額進用1,700家中，不足進用1人的計有1,372家，占私立未足額單位80.71％。其中，不足額進用人數排名第一者，仍為力晶科技股份有限公司，該公司5月組織整併，總人數減少後未達67人法定進用身心障礙者義務機關門檻規定。

勞動部表示，所屬各分署、縣市政府等300餘個就業服務據點均可提供就業媒合服務，對於有個別化職業重建需求的身心障礙者，勞動部也運用各項職業重建服務包括職業輔導評量、職業訓練、支持性及庇護性就業等，協助其提升就業競爭力，雇主也可運用政府補助措施及職務再設計等協助，開發出更多身障人士可從事的職務工作。