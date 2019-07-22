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經濟部領軍 台灣餐飲業到大馬「操兵」

2019-07-22 11:47經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

經濟部商業司日前率領丹堤咖啡、珍鼎記茶飲、晨間廚房、長春素食等15家餐飲業者，組成「台馬商業服務業媒合參訪團」，赴馬來西亞了解當地經商投資環境。商業司長李鎂表示，活動內容包括參訪、看展、交流、一對一媒合、法令稅務投資講座等，行程緊湊，很像在「操兵」。

李鎂表示，台灣美食深具多元文化與創意，尤其近來珍珠奶茶、手搖茶飲紅遍全球，「台灣」本身就是美食品牌，有助於打國家盃，尤其餐飲業競爭激烈，能在台灣闖出一片天者，絕對有品牌輸出、進軍國際的實力。

經濟部商業司每年都會依據產業發展趨勢及業者需求，帶領業者「走出去」看看國外發展環境。經濟部指出，馬來西亞經濟發展快速，近年台馬企業發展熱絡，彼此都有互相合作深化發展的意願，商業司組團前往掌握商機，希望以台灣美食品牌優勢，開拓馬來西亞餐飲服務市場。

商業司透過台灣連鎖加盟促進協會與馬方連鎖協會介接，出發前先提供我方團員企業名單及其特色，再由馬方安排當地已有潛在合作意願的業者出席媒合會，促進雙方配對。

除了媒合交流，為使業者更進一步了解馬來西亞投資環境，商業司也安排當地知名專業律師、會計師、銀行及房產仲介業者，介紹當地開辦企業法規、稅法、 銀行融資、租屋行情、商圈發展、消費習性等，讓團員直呼「很硬很累」，但仍獲益良多。

此外，團隊也參訪馬國連鎖協會一年一度的加盟展，台灣知名連鎖品牌都可coco、麥味登等多家廠商也共襄盛舉，由台灣首創的珍珠奶茶，也在馬來西亞也掀起熱潮，多個商區發展「珍奶一條街」，時時大排長龍。

參訪團副團長、台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東表示，台灣美食發展潛力無限，「同業可以結合，異業可以結盟」，業者團結加上政府助攻，必然可以打群架闖天下。

馬來西亞餐飲業經濟部
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