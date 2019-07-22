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危老接軌都更取消最小面積限制？ 營建署否認

2019-07-22 11:01經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

危老條例10％時程容積獎勵將於明年「落日」，根據媒體報導，內政部擬對「危險建築物」放寬都市更新最小劃定面積門檻，甚至取消限制，讓危老建築在時程容獎到期後能夠接軌都更。營建署今（22）日澄清，目前更新單元劃定基準是由地方政府訂定，危老轉軌都更案件，仍應採分級分類方式給予不同的條件規範，並應保有執行彈性空間。

營建署指出，目前研擬危老轉接都更措施，是因應危老條例時程獎勵於施行三年（2020年5月9日）落日，容積奬勵上限額度由法定容積40%降低為30%，與都更容獎差距擴大，導致危老案可能考慮轉軌都更重建。

另外，危老條例施行期間為10年，長期而言，危老建築物也須採都更方式重建。

營建署表示，日前邀請地方政府針對危老轉軌都更的更新單元劃定基準討論，會將危老轉軌都更需求納入檢討因應，目前傾向危險建築物（如海砂屋）不受規模限制外，其餘建議採分級分類方式給予不同的條件規範，並應保有執行彈性空間，而非取消面積限制。

營建署表示，近期將針對如何協助加速劃定更新地區、訂定更新單元劃定基準、加速都更行政效率及審議等議題，與較有執行經驗的地方政府成立工作小組，研議建立具體的操作模式、範例，由直轄市先行示範，提升都更審議效率及鼓勵轉軌。

都更都市更新內政部
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