1至6月僑外投資金額35.1億美元 年增16.99%

2019-07-22 10:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



根據經濟部投審會今（22）日公布的最新統計資料顯示，今年1~6月核准僑外投資件數為1,718件，較上年同期增加3.31%，投（增）資金額為美金35億1,362萬元，較上年同期增加16.99%。但，今年上半年陸資來台投資，以及我國對中國大陸的投資，則是雙雙都較去年同期減少，也顯示美中貿易戰衝擊，影響台商赴陸投資意願。

投審會表示，今年上半年核准僑外投資件數和投（增）資金額成長主要原因為，4月份核准日商株式會社日立製作所經由日立電梯股份有限公司，以美金7億6,036萬8,000元取得永大機電工業股份有限公司股權，從事機械設備製造業等業務，以及5月核准澳商澳盛銀行集團股份有限公司以約美金5億1,206萬5,000元，增加台北分公司營運資金等較大投資案所致。

投審會進一步指出，今年1~6月核准新設公司件數為1,042件，新設公司投資金額計美金3億2,743萬9,000元。另，1~6月核准新南向國家來台投資件數為295件，較上年同期減少1.99%，投（增）資金額計美金7億5,655萬6,000元，較上年同期增加668.61%，其中澳大利亞、新加坡及印尼來台投資金額均較去年同期大幅成長。

對外投資方面，1~6月投審會核准（備）對外投資件數為313件，較上年同期增加10.99%，投（增）資金額計美金35億6,791萬9,000元，較上年同期減少26.46%。另本年1~6月核准（備）對新南向國家投資件數為114件，較上年同期增加25.27%，投（增）資金額計美金14億5,325萬元，較上年同期減少1.71%。但，其中對新加坡投資金額較去年同期大幅成長。

不過，今年上半年陸資來台投資，以及我國對中國大陸的投資，則雙雙都較去年同期減少。

根據投審會的資料顯示，陸資來台投資方面，今年1~6月核准陸資來台投資件數為62件，較上年同期減少8.82%，投（增）資金額計美金4,747萬2,000元，較上年同期減少65.48%。金額減少原因主要是去年1月份核准大陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約美金7,522萬元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司、新加坡商鴻運科股份有限公司及台灣分公司股份等較大投資案所致。而自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1,290件，核准投（增）資金額計美金22億3,526萬3,000元。

而對中國大陸投資方面，今年1~6月核准對中國大陸投資件數為282件，件數較上年同期減少10.76%，核准投（增）資金額計美金20億7,893萬4,000元，較上年同期減少51.01%。