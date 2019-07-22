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南海自清非中資 痛斥台北雙子星案被突襲式駁回

2019-07-22 10:53經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

台北雙子星(C1/D1案)聯開案峰迴路轉，今（22）日外資南海團隊首度打破沉默，直指投審會以錯誤法律認知、非法律判斷標準、且非符合實際情況的主觀臆測予以駁回，並對於南海團隊有諸多質疑卻未要求說明，反倒以「突襲式」做出駁回處分，南海團隊要求撤銷原駁回處分。

投資金額高達600億元的台北雙子星聯開案，去年重新啟第6次標售，最終由港資南海發展與馬來西亞馬頓公司所組的外資團隊，於去年底成為最優申請人，未料在設立專案公司過程遭投審會卡關5個月，並於今年6月28日，投審會以涉及國家安全議題，駁回設立台灣南海發展公司案。

投審會駁回理由包括，百慕達商南海控股有限公司之行政總裁為大陸籍，此外，香港商南海發展有限公司之股票，已全部質押予香港商中國數碼公司，而香港商中國數碼公司於截至108年5月31日，大陸人於董事會席次過半，七席中有四席，已具控制力，顯示大陸人高度參與香港商中國數碼公司營運、財務、人事方針等。

南海馬頓團隊今日強調，投審會已認定南海馬頓團隊為外資投資人，卻以「南海發展母公司南海控股之註冊國家是中國大陸」、「大陸地區人民參與南海控股營運政策甚深」、「南海發展股權全部質押給中國大陸籍的中國數碼信息公司」，此等錯誤法律認知、非法律判斷標準、且非符合實際情況的主觀臆測予以駁回。

南海團隊表示，南海發展母公司南海控股是香港上市公司，註冊地為百慕達而非中國，但由於大部分業務在大陸地區，員工多為大陸籍，這與台灣市值前30大之上市公司一樣，若以此為由認定南海控股不適合在台灣投資，等於阻斷所有台商返台投資的機會。

南海團隊指出，南海控股所知股東逾9成為外資、非中資，執行委員會受董事會的指揮及控管，其無法違背董事會的意志自行決定營運策略，而南海控股聘任各國籍專業經理人，在中國的業務一直有大陸、香港、台灣籍專業經理人任職，「未來的台灣專案公司(台北雙子星聯開案)管理層都會以台灣籍人士擔任」。

南海團隊指出，投審會所質疑中國數碼信息公司是香港註冊的上市公司，是南海控股具控股地位的子公司，同樣是根據所知股東情況，超過90%為外資，並為完全外資身分、非中資，絕非因為有「中國」兩字就是中資。

南海馬頓團隊強調，投審會雖曾多次要求南海補正或釋疑諸多事項，卻從未對駁回理由所提及的「疑慮」要求南海說明，即以「突襲式」做出駁回處分，除使南海在本開發案的權益遭受重大損害，亦被冠上「國安疑慮」的莫須有大帽，尊嚴名譽橫遭污衊。投審會在認事用法均有違誤，應撤銷原駁回處分。

南海馬頓團隊首度發表聲明。圖／南海提供
南海馬頓團隊首度發表聲明。圖／南海提供
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